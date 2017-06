Iran : attaques terroristes revendiquées par Daesh contre le Parlement et le mausolée de Khomeiny

Des hommes ont ouvert le feu à l'intérieur du Parlement iranien, et au moins deux kamikazes se sont fait exploser au parlement et au mausolée de Khomeiny à Téhéran, faisant plusieurs morts et des blessés. Daesh a revendiqué ces attaques terroristes.

Des attaques simultanées contre le Parlement iranien et le mausolée de l'ayatollah Khomeiny ont eu lieu le 7 juin.

Le groupe terroriste Daesh a revendiqué, via son organe de propagande Amaq, cette série d'attaques. Les attentats suicide et les fusillades, survenus quasi-simultanément, ont fait au moins trois morts et plusieurs blessés au mausolée et au Parlement, distants d'une vingtaine de km, selon les médias iraniens. Les autorités iraniennes avaient préalablement déclaré que ces attaques étaient menées par des groupes terroristes.

Fusillade et explosion au Parlement iranien

Certaines agences de presse font état d'un seul homme armé dans l'enceinte du Parlement iranien, mais d'autres ont mentionné trois hommes armés de fusils et d'un pistolet.

Citant des informations provenant des médias d'Etat iranien, les agences AFP et Reuters ont rapporté qu'un kamikaze s'est également fait exploser à l'intérieur du Parlement. Toutefois, des agences d'informations ont indiqué que l'explosion aurait pu être causée par des grenades lancées par les assaillants.

Selon l'agence Tasnim, citée par un journaliste marocain, l'attaque au Parlement aurait fait sept morts. Une prise d'otages serait par ailleurs en cours.

Selon l'agence Fars news, un assaillant a ouvert le feu contre des gardes de sécurité à l’intérieur du parlement avant de s'échapper du bâtiment et prendre la fuite.

Les agences Isna et Fars ont indiqué que quatre personnes avaient été touchées, dont un membre des corps des Gardiens de la révolution – le corps d'élite de l'armée iranienne – qui a plus tard succombé à ses blessures.

Attaque-suicide au mausolée de l'ayatollah Khomeiny

Au même moment, les agences de presse Irib et Fars ont rapporté qu'un homme armé avait fait irruption dans le mausolée du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Khomeiny, situé dans le sud de Téhéran, et ouvert le feu sur plusieurs personnes.

Elles ont ensuite précisé que l'homme s'était fait exploser faisant des blessés. Selon l'agence de presse Isna, il y aurait un mort, mais il pourrait s'agir du kamikaze.

De plus, l'agence AFP a rapporté des informations provenant de la télévision iranienne selon laquelle un autre kamikaze se serait également fait exploser au mausolée.

L’Iran chiite aide militairement le gouvernement syrien face aux rebelles et au groupe djihadiste sunnite Daesh. Il soutient également le gouvernement irakien dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Des conseillers militaires et des volontaires iraniens mais aussi afghans et pakistanais épaulent les armées irakienne et syrienne sur le terrain.

Le mausolée de l'ayatollah Khomeiny à Téhéran

Ces dernières années, les autorités iraniennes ont affirmé à plusieurs reprises avoir arrêté des «terroristes» qui cherchaient à mener des attaques contre Téhéran et d'autres grandes villes du pays. Depuis quelques mois ont régulièrement lieu des attaques, menées par des groupes extrémistes sunnites, dans la province de Sistan Balouchistan (sud-est) et au Kurdistan (nord-ouest).

Détails à suivre...