A Riyad, Donald Trump appelle tous les pays à «isoler» l'Iran

En visite en Arabie saoudite, le président américain s'est aligné sur la position du roi saoudien, accusant l'Iran de «soutenir le terrorisme». Il s'est par ailleurs voulu porteur d'un message «d'amitié et d'amour» dans son discours sur l'islam.

Dans un discours très attendu prononcé le 21 mai à Riyad devant les représentants d'une cinquantaine de pays musulmans, Donald Trump s'en est violemment pris à l'Iran accusé de «soutenir le terrorisme», pour le grand plaisir des monarchies sunnites du Golfe dont l'Arabie saoudite, qui redoutent l'influence de leur grand rival chiite.

#Riyad débourse 350 milliards de dollars sur 10 ans pour acheter des armes à #Washingtonhttps://t.co/CpG657qc02pic.twitter.com/kjx1Era7u5 — RT France (@RTenfrancais) 21 mai 2017

«En attendant que le régime iranien montre sa volonté d'être un partenaire dans la paix, toutes les nations dotées d'un sens des responsabilités doivent travailler ensemble pour l'isoler», a déclaré le président américain, franchissant ainsi un nouveau cap dans sa rhétorique vis-à-vis de Téhéran.

Poursuivant sur le même ton, il a accusé la République islamique d'attiser «les feux du conflit sectaire et du terrorisme», la jugeant responsable de «tant d'instabilité dans la région».

L'Iran «fer de lance du terrorisme mondial»

Des déclarations qui ont dû pleinement satisfaire le roi Salmane d'Arabie saoudite, qui s'est livré lors de l'ouverture du sommet à une attaque en règle contre l'Iran, qu'il a qualifié de «fer de lance du terrorisme mondial».

Si le souverain s'est dit en même temps déterminé à «éliminer le groupe Etat islamique», il a ajouté qu'il combattrait «toutes les organisations terroristes, quelle que soit leur religion, leur confession ou leur idéologie», mais avec l'Iran comme cible principale dans son viseur.

«Le régime iranien soutient les groupes et les mouvements terroristes comme le [mouvement chiite libanais] Hezbollah, les [rebelles chiites yéménites] Houthis , ainsi que Daesh, Al-Qaïda et d'autres», a estimé le roi Salmane, bien que Daesh et Al-Qaïda soient des groupes terroristes sunnites.

Donald Trump se veut porteur d'un message «d'amitié, d'espoir et d'amour»

Le président américain s'est auparavant déclaré porteur d'un message «d'amitié, d'espoir et d'amour» dans son discours sur l'islam, soulignant la symbolique de son déplacement – son premier en tant que président – «au cœur du monde musulman».

Le chef d'Etat américain voulait ainsi apaiser les tensions nées de sa campagne électorale, au cours de laquelle il avait notamment affirmé que «l'islam détest[ait] [l'Occident]».

Le milliardaire a appelé les pays musulmans à lutter avec détermination contre «l'extrémisme islamiste», voyant dans la lutte contre le terrorisme une bataille entre «le bien et le mal» et insistant longuement sur le fait que ce combat n'était pas «une bataille entre religions». «C'est une bataille entre des criminels barbares qui essaient d'anéantir la vie humaine et des gens bien de toutes religions qui cherchent à la protéger», a-t-il lancé.

Dans cette optique, Donald Trump a exhorté les pays musulmans à n'offrir aucun «refuge aux terroristes» et a annoncé un accord avec les pays du Golfe pour lutter contre le «financement du terrorisme».

«Les leaders religieux doivent le dire avec une très grande clarté [...] Si vous choisissez la voie du terrorisme, votre vie sera vide, votre vie sera brève», a-t-il martelé. Soulignant que peu de nations avait été épargnées par le terrorisme, il a évoqué «les atrocités» du 11-Septembre, mais aussi toutes les victimes en Europe, en Afrique ou Asie, avant d'appeler à ne jamais oublier que «95%» des victimes sont des musulmans.