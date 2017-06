Vladimir Poutine : la russophobie déborde dans plusieurs pays

L’origine de la russophobie est à rechercher dans le développement d'un monde multipolaire, selon Vladimir Poutine. Il a souligné que la Russie luttait pour ses intérêts nationaux, mais que d’autres pays n'aimaient pas ce fait.

«Tout d’abord je voudrais m’exprimer à propos de l’origine de la russophobie. Elle est évidente», a déclaré Vladimir Poutine en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il a déploré que la russophobie «déborde» dans plusieurs pays. «A quoi est-ce lié ? A mon avis, c'est lié à l’instauration d'un monde multipolaire. Et les monopolistes n’aiment pas ça», a-t-il ajouté en inaugurant la rencontre avec les dirigeants des agences de presse.

La Russie lutte pour ses intérêts nationaux légitimes, et d’autres pays essaient de la contrer, mais n’y réussissent pas, selon le président russe. «Ils voient que ça ne marche pas, que l’effet est nul, et cela leur cause de l’irritation», a-t-il expliqué.

Vladimir Poutine a exprimé l'espoir que cette situation ne dure pas longtemps, parce que, selon lui, un tel contexte est contre-productif et nuit à tout le monde.