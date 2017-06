Poutine : le silence international sur la défense antimissile US favorise la course aux armements

Lors d’une rencontre avec les dirigeants de grandes agences de presse en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine les a accusées de garder le silence sur le déploiement de la défense antimissile américaine.

Répondant à une question de l’agence de presse japonaise Kyodo sur le renforcement des forces militaires russes dans l’Extrême-Orient russe et dans les îles Kouriles, Vladimir Poutine a souligné que ce n’était pas une initiative russe, mais une réaction à l’accroissement de forces militaires aux frontières russes, avec notamment le déploiement de la défense antimissile américaine en Alaska et en Corée du Sud.«Les bases de l’OTAN progressent vers nos frontières occidentales, les infrastructures progressent, les incidents s’accumulent, et que devons-nous faire, rester inactifs ? Non, nous réagirons de manière appropriée. Des choses similaires ont lieu à l'est», a-t-il expliqué.

Vladimir Poutine a rappelé que les Etats-Unis avaient justifié le déploiement de la défense antimissile en Europe par la présumée menace nucléaire iranienne. Par consequent, il a qualifié la justification du déploiement du bouclier antimissile américain THAAD en Corée du Sud par la menace nord-coréenne de «douteuse». «Il ne s’agit pas de la Corée du Nord. Si la Corée du Nord déclarait demain qu’elle suspend ses essais nucléaires et annule son programme de missiles, les Etats-Unis continueraient de déployer leur défense antimissile en usant d'un nouveau prétexte ou sans aucun prétexte du tout», a-t-il expliqué.

