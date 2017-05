Poutine invite l'OTAN à cesser d'inventer des «menaces imaginaires provenant de la Russie»

Dans un entretien fleuve accordé au Figaro, réalisé après sa visite à Versailles le 29 mai, le président russe a prôné le dialogue entre Moscou et les pays membres de l'OTAN, enjoignant ses derniers à ne pas fantasmer sur une supposée «menace» russe.

«Arrêtez d'inventer des menaces imaginaires provenant de la Russie [...] Vous vous effrayez vous-même. Vous vous basez sur des données imaginaires», a déclaré Vladimir Poutine à l'adresse des pays membres de l'Alliance atlantique, lors d'un long entretien au quotidien français Le Figaro, mené le 30 mai, à l'issue de sa rencontre avec le locataire de l'Elysée à Versailles.

Quel est le problème numéro un pour la sécurité, aujourd'hui? C'est le terrorisme islamiste

Dans cette interview, le maître du Kremlin a rappelé sa volonté de coopération avec les pays membres de l'OTAN, en particulier dans la lutte contre leur ennemi commun : le djihadisme. «La seule perspective, c'est la coopération dans tous les domaines. Y compris pour la sécurité. Quel est le problème numéro un pour la sécurité, aujourd'hui? C'est le terrorisme islamiste», a martelé le chef d'Etat. «En Europe, ça pète. En Russie, ça pète. En Belgique, ça pète», a-t-il ajouté.

Or, selon lui, la bonne coopération de Moscou et des Occidentaux est entravée par les fantasmes que ces derniers entretiennent sur la supposée «menace» russe qui pèserait sur le continent européen. Ces fantasmes ont conduit à l'extension de l'OTAN en Europe de l'Est et à l'établissement d'un bouclier anti-missiles américain aux portes de la Russie – des mesures régulièrement dénoncées par le Kremlin. «Ce [bouclier anti-missiles] crée forcément une menace pour nos forces et rompt avec l'équilibre stratégique, ce qui est extrêmement dangereux pour la sécurité internationale», a souligné le président russe.

Emmanuel Macron ? Un président «pragmatique»

Revenant sur sa rencontre avec son nouvel homologue français, Vladimir Poutine a jugé que ce dernier avait «sa propose vision des choses dans le domaine international», c'est-à-dire, globalement, une vision très «pragmatique». Il a en outre noté qu'il existait des points de convergence entre eux, ce qui leur permettrait de travailler ensemble sur les dossiers internationaux.

