Venezuela : la police repousse des manifestants anti-Maduro avec des canons à eau (VIDEO)

Les opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro ont défilé à nouveau par milliers le 29 mai à Caracas avec l'ambition d'accentuer la pression sur le chef de l'Etat et son projet contesté de réforme de la Constitution.

Dans l'est de la capitale, les manifestants ont tenté d'atteindre les locaux du Défenseur du Peuple, autorité chargée de veiller au respect des droits de l'Homme mais accusée de servir le gouvernement, située dans le centre de Caracas. Ils ont été arrêtés par les canons à eau et les gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Des groupes de jeunes ont répliqué avec des projectiles et des cocktails Molotov.

Des manifestations se sont également déroulées dans d'autres villes du pays, comme à San Cristobal, à la frontière colombienne, où deux taxis et un autobus ont été brûlés pour bloquer les rues.

En bientôt deux mois, depuis le 1er avril, ce mouvement de révolte a déjà fait 60 morts et un millier de blessés, selon un dernier bilan du parquet, et a abouti au placement en détention de près de 3 000 personnes, selon l'ONG et l’organisation de défense des droits de l’homme vénézuélienne Foro penal.

