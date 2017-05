Pékin furieux qu'un navire américain soit entré en Mer de Chine sans permission

Le navire militaire américain qui est passé près d'un îlot revendiqué par Pékin en mer de Chine méridionale est entré «sans permission» dans les eaux territoriales chinoises, d'après le gouvernement chinois.

Lors d'un point de presse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Lu Kang, a fait part «du fort mécontentement» de la Chine à la suite d'une manœuvre de la marine américaine, au cours de laquelle un navire militaire américain s'est approché d'un îlot revendiqué par Pékin dans l'archipel des Spratleys.

USS Dewey warship sails near South China Sea's Mischief Reef claimed by Beijing https://t.co/IaZiu88XCvpic.twitter.com/iULJhRyljn — AFP news agency (@AFP) 25 mai 2017

Cet archipel est composé de 14 petites îles coralliennes ou de cayes peu habitées situées en mer de Chine méridionale. Il comprend un grand nombre de récifs dont une centaine restent apparents à marée haute.

Les Etats-Unis avaient annoncé le 24 mai qu'un bâtiment de la marine américaine, le Dewey, était passé «à moins de 12 milles nautiques» de cet endroit stratégique, dans une opération destinée à démontrer la «liberté de navigation» dans ces eaux contestées, selon un responsable américain.

Pékin revendique une souveraineté «indiscutable» sur l'archipel des Spratleys

D'après le porte-parole de la diplomatie chinoise, les autorités de Pékin ont «identifié le bâtiment américain conformément à la loi et lui ont intimé l'ordre de partir».

La manœuvre de la marine américaine a compromis «la souveraineté et la sécurité» de la Chine et aurait pu être à l'origine d'incidents navals ou aériens, selon Lu Kang.

Pékin a ainsi exhorté Washington à «corriger cette erreur» et à s'abstenir à l'avenir de nouvelles provocations qui pourraient compromettre la «paix et la sécurité de la région» ainsi que la coopération bilatérale Entre les Etats-Unis et la Chine.

La souveraineté de la Chine sur l'archipel des Spratleys et les eaux avoisinantes est «indiscutable», pour Lu Kang.

Les îles Spratleys font l'objet de conflits territoriaux entre la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Bruneï et Taiwan, car la région est d'une grande importance stratégique d'un point de vue commercial. La Chine revendique l'essentiel de la mer de Chine méridionale, riche en ressources, y compris sur des zones très proches des côtes de nombreux pays d'Asie du Sud-Est.

La construction d'installations militaires chinoises sur les îlots a été vivement critiquée par les autorités américaines. Pékin continue d'assurer que le différend sera résolu avec les pays concernés, rejetant une décision du tribunal de La Haye datant de l'été 2016 qui avait débouté les revendications chinoises et s'était prononcée en faveur des Philippines.

Lire aussi : Deux avions de chasse chinois interceptent un renifleur américain en mer de Chine orientale