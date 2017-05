Le Parlement européen demande à Israël l'arrêt de la colonisation

Près de deux mois après que les autorités israéliennes ont autorisé la construction d’une nouvelle colonie dans les territoires palestiniens, les députés européens ont affirmé leur opposition à la politique de colonisation de l’Etat hébreu.

«Le Parlement européen demande qu'il soit mis fin à la démolition de maisons palestiniennes et de structures et projets financés par l'Union européenne, aux déplacements forcés de familles palestiniennes et à la confiscation de biens palestiniens en Cisjordanie», peut-on lire dans une résolution du Parlement européen adoptée le 18 mai.

Réaffirmant le soutien du Parlement à la solution à deux Etats, sur la base des frontières de 1967, le texte condamne la «poursuite de la politique de colonisation» et demande aux autorités israéliennes d'y mettre fin immédiatement.

#Netanyahu : «Il n'y a pas de plus grand partisan du peuple juif et de l'Etat juif que le président Donald #Trump» https://t.co/sRnrz1R7z2pic.twitter.com/uo9qnA78Ds — RT France (@RTenfrancais) 15 février 2017

«Les colonies de peuplement sont illégales au regard du droit international [et] hypothèquent davantage encore les perspectives [de solution]», est-il écrit dans la résolution, qui précise en outre que le Parlement condamne tout acte de violence ou de terrorisme commis à l’égard des Israéliens.

Fin mars, les autorités israéliennes avaient donné leur autorisation à la construction d’une nouvelle colonie de peuplement au cœur de la Cisjordanie en dépit du droit international et des protestations de nombreux gouvernements, comme celui des Etats-Unis, allié traditionnel d'Israël.

Lire aussi : Des banques françaises accusées de financer la colonisation de la Palestine