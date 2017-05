Des colons jettent des pierres sur des Palestiniens sous les yeux de soldats de Tsahal (VIDEO)

La scène, filmée dans les Territoires palestiniens occupés, montre la passivité des soldats de l'armée israélienne, guère émus par les agissements des colons. Malgré les images, Tsahal n'a pas remis en cause l'attitude de ses troupes.

Yesh Din, un groupe de défense des droits de l'homme israélien, a diffusé une vidéo dans laquelle on peut voir des colons israéliens jetter des pierres sur des Palestiniens, avec à leur côté des soldats de l'armée israélienne qui les regardent faire sans intervenir.

L'incident a eu lieu le 12 mai près de Burin, un village palestinien niché au creux d'une vallée proche de Naplouse, en Cisjordanie.

Auteur: Haaretz.com

«C'est un incident très grave dans lequel des soldats israéliens ont permis à des criminels de jeter des pierres sans s'y opposer», a fait savoir le groupe Yesh Din dans un communiqué. «Les soldats ont la responsabilité de prévenir la violence et ils ont le pouvoir d'arrêter les hors-la-loi et de les remettre à la police», a rappellé le groupe, qui demande à ce qu'une enquête soit ouverte après avoir constaté la passivité des soldats de Tsahal.

De son côté – et en dépit des images – l'armée israélienne n'a pas remis en cause l'attitude de ses soldats : «Les forces qui sont arrivées sur le site ont tenté de séparer les deux camps et ont demandé aux colons d'arrêter de jeter des pierres.» «Un peu plus tard, des troupes sont arrivées en renfort pour mettre un terme à l'échauffourée», a précisé un porte-parole de l'armée, précisant qu'autant les Israéliens que les Palestiniens lançaient des pierres et que l'incident s'était terminé sans blessés.

Tsahal a par ailleurs justifié la présence des colons dans le village en expliquant qu'ils étaient venus éteindre un incendie.

Auteur: רבנים למען זכויות האדם

Israël occupe les Territoires palestiniens conquis lors de la guerre des Six jours en 1967, soit depuis un demi-siècle. Bien que cette occupation soit jugée illégale par la communauté internationale, le Conseil de sécurite de l'ONU ayant notamment adopté une résolution dénonçant les colonies en Cisjordanie et à Gaza, l'Etat juif poursuit sa politique de colonisation.

