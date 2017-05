Pour Europol, la cyberattaque internationale est «d'un niveau sans précédent»

Le 12 mai, plus de 75 000 cyberattaques ont été lancées dans le monde, notamment contre des institutions, des entreprises et des hôpitaux. Il s'agit de la plus importante attaque jamais enregistrée selon l'Office européen des polices.

Une vague de cyberattaques simultanées lancée le 12 mai a touché des dizaines d'entreprises et d'organisations à travers le monde. Elle est le fait d'un ransomware, ou rançonlogiciel, un type de virus qui infecte des documents informatiques et réclame ensuite de l'argent à leur utilisateur pour les débloquer. Le logiciel est connu sous le nom de WannaCry, WCry, WanaCrypt0r, WannaCrypt ou encore Wana Decrypt0r.

Les autorités américaines et britanniques ont conseillé aux particuliers, entreprises et organisations touchés de ne pas payer les pirates informatiques qui exigent un paiement pour débloquer les ordinateurs infectés.

