Jean-Claude Juncker espère rétablir les relations avec la Russie

L’Union européenne doit rétablir ses relations avec Moscou, estime le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker qui reste optimiste.

«C’est vrai que nos relations avec la Russie ne sont plus telles qu’elles étaient et ne sont pas comme nous les voudrions. Mais même s’il existe des problèmes dans nos relations, cela ne signifie pas qu’elles sont détruites. Nous devons les rétablir et je pense que nous pouvons le faire», a confié ce 11 mai au quotidien roumain Adevarul le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Lire aussi : Juncker : Obama fait une «lourde erreur» en traitant la Russie comme «un pouvoir régional»

Il a reconnu que Moscou et Bruxelles avaient des différends sur certaines questions, comme sur l’Ukraine et le rattachement de la Crimée avec la Russie. «Reste que nous canaux de communication doivent rester ouverts», a-t-il déclaré.