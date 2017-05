Sergueï Lavrov rencontrera Donald Trump à Washington ce 10 mai

Donald Trump et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov doivent se rencontrer le 10 mai à Washington. Le ministre russe assistera aussi à la réunion du Conseil arctique.

Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé l’annonce de la Maison Blanche d'une rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le président américain Donald Trump.

La rencontre, à huis clos, aura lieu à 14h30 GMT dans le bureau ovale, selon la Maison Blanche. Sergueï Lavrov est arrivé aux Etats-Unis dans la soirée du 9 mai pour une visite de travail de deux jours. Il rencontrera également le 10 mai le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson. Sergueï Lavrov participera ensuite à la réunion ministérielle du Conseil arctique à Fairbanks, où les ministres des Affaires étrangères russe, américain, danois, suédois, canadien, norvégien, islandais et finnois discuteront de la coopération internationale en Arctique.

Un responsable américain avait déjà, sous couvert d'anonymat, confié à Reuters que l’ordre du jour de la rencontre Trump-Lavrov comprendrait, notamment, la Syrie et les relations russo-américaines.

Rex Tillerson s'était déjà rendu le 12 avril en Russie et s’y était entretenu avec Sergueï Lavrov et le président russe Vladimir Poutine. Selon Donald Trump, le secrétaire d’Etat américain a effectué «un énorme travail» à Moscou. Vladimir Poutine et Donald Trump ont quant à eux eu un entretien téléphonique le 2 mai pour évoquer de potentielles actions antiterroristes coordonnées en Syrie et les tensions concernant la Corée du Nord.

Lire aussi : Diplomatie russe : la rencontre Poutine-Trump ne sera pas une symbolique poignée de main