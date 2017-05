Pour 48% des jeunes européens, la démocratie n'est pas la meilleure forme de gouvernement

Selon une étude menée auprès de jeunes européens, ils sont près de la moitié à être sceptiques à l'égard de la démocratie. Ils voient en outre l'Union européenne comme une alliance économique plutôt que comme des pays partageant des valeurs.

YouGov, une entreprise britannique spécialisée dans les enquêtes d'opinion, a livré le 4 mai les résultats d'une étude ayant pour ambition de donner une vision globale de la façon dont les jeunes européens perçoivent l'Union Européenne (UE).

6 000 personnes âgées de 16 à 26 ans, vivant en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, en Grèce et en Italie y ont participé, sachant que l'étude avait été commandée par la fondation allemande TUI, dont le but est de favoriser le dialogue sur les problématiques européennes.

Or, sur certaines questions, les résultats peuvent étonner. Première surprise : l'étude révèle que «seulement» 52% des personnes interrogées considèrent la démocratie comme la meilleure forme de gouvernement. Ils sont tout de même 62% à penser que c'est le cas en Allemagne et 66% en Grèce, alors que les jeunes français (42%), polonais (45%) et italiens (42%) sont plus sceptiques.

Seul un tiers des jeunes européens pensent que les pays de l'UE partagent des «valeurs culturelles»

Sur les questions européennes en particulier, 76% des jeunes européens sondés voient l'UE comme une alliance économique. Ils ne sont que 30% à croire que les pays qui composent cette organisation partagent «des valeurs culturelles».

«La force de cohésion de l'Europe basée sur des valeurs communes est depuis longtemps considérée comme acquise», a réagi Thomas Ellerbeck, l'un des responsables la fondation TUI, à la lecture des résultats. «Cette étude sur la jeunesse européenne montre que ce n'est plus le cas», a-t-il ajouté.

En outre, un peu plus d'un cinquième (21%) des jeunes interrogés souhaitent quitter l'UE, un chiffre qui atteint 31% en Grèce – l'une des principales victimes de la crise économique sur le Vieux Continent. Sur la question de la souveraineté nationale, 33% des Français voudraient que l'UE rende du pouvoir aux gouvernements nationaux contre 60% des Grecs et 44% des Britanniques, qui ont voté le Brexit l'année passée). A l'inverse seuls 17% des Français (et 15% des Européens en moyenne) ont émis le souhait que leur gouvernement cède plus de pouvoir à l'UE.

«Sur le principe, les jeunes adultes sont favorables à l'idée européenne, mais ils émettent de plus en plus de doutes quant aux mesures concrètes et aux projets à court terme», a estimé Markus Spittler, un analyste du Centre des sciences sociales de Berlin WZB qui s'est également penché sur les résultats de l'étude.

S'agissant des jeunes européens, «ils peuvent être définis comme des Européens critiques», a-t-il souligné, ajoutant qu'ils «questionnent des politiques spécifiques [de l'UE] et ses arrangements institutionnels».

