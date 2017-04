Selon Bachar el-Assad, Fatah al-Cham est responsable du massacre de Rachidine

Le président Bachar el-Assad a accusé le Front Fatah al-Cham, ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie, d'être responsable de l'attentat du 15 avril sur des bus en train d'évacuer des civils, qui a fait plus d'une centaine de morts.

«C'est le Front al-Nosra [ancien nom du Front Fatah al-Cham]. Ils ne se cachent pas, je pense que c'est al-Nosra», a déclaré Bachar el-Assad, au sujet de l'attentat sanglant du 15 avril près d'Alep, lors d'une interview diffusée par l'agence Ria Novosti, le 21 avril.

#Syrie : au moins 68 enfants parmi les 126 morts de l'attentat contre des habitants évacuéshttps://t.co/oVbmX22WgYpic.twitter.com/AJSLSf3u9L — Clément Bourbonnais (@FiertNationale) April 16, 2017

Cet attentat au véhicule piégé, non revendiqué, a visé des bus de civils évacués sortis de Foua et Kafraya, deux localités loyalistes assiégées depuis deux ans par les rebelles, et a fait au moins 126 personnes dont 68 enfants.

Syrie : les images prises quelques instants après l’explosion sur le convoi de bus (VIDEO CHOC) https://t.co/gLosNxnQDLpic.twitter.com/oFNb9H0EUn — RT France (@RTenfrancais) April 15, 2017

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a affirmé que les auteurs de l'attentat s'étaient déguisés en humanitaires.

Le Front Fatah al-Cham également lié à l'incident chimique de Khan Cheikhoun ?

Le président syrien a par ailleurs démenti toute utilisation de gaz sarin de la part de Damas lors de l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun du 4 avril, tout en affirmant être sûr «à 100%» que les rebelles avaient reçu des armes chimiques depuis la Turquie.

«Nous sommes ici en solidarité pour dénoncer le massacre commis par les extrémistes»

En savoir + https://t.co/muCIqEO1Tnpic.twitter.com/KbFaZy59Cz — RT France (@RTenfrancais) April 17, 2017

La veille, le 20 avril, dans une interview accordée au média public russe Sputnik, le président syrien avait souligné que la localité de Khan Cheikhoun était contrôlée par le Front Fatah al-Cham, et que les seules vidéos de l'attaque avaient été diffusées par cette organisation terroriste. «Nous ne pouvons donc pas fonder notre opinion sur ces informations», a expliqué Bachar el-Assad.

