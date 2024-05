Commerce, Ukraine : à Budapest, Xi Jinping et Orban affichent leur entente

Après Paris et Belgrade, le président chinois Xi Jinping a reçu ce 9 mai un accueil chaleureux en Hongrie, dernière étape de sa tournée européenne. Les positions de Budapest et Pékin sont alignées, sur les questions commerciales mais aussi face à la situation en Ukraine. Au total, 16 accords ont déjà été annoncés.

Comme avant son arrivée en France et en Serbie, le dirigeant chinois avait préparé son déplacement en publiant une tribune destinée à l’opinion publique hongroise. «Nous avons défié l'ordre géopolitique ensemble dans un contexte international instable», a déclaré Xi Jinping dans le journal hongrois Magyar Nemzet, louant la voie de la souveraineté et de l’indépendance choisie par les deux pays. Xi Jinping a en outre qualifié les relations entre son pays et la Hongrie de «croisière dorée».

Des mots qui reflètent une visite d’État qui a débuté sous les meilleurs auspices. Elle a d’ailleurs été qualifiée d'«historique» par le gouvernement hongrois. Et, pour l’occasion, la capitale Budapest a été pavoisée aux couleurs de la Chine.

Toujours accompagné de son épouse Peng Liyuan, Xi Jinping a été accueilli le 8 mai à l'aéroport par Viktor Orban et sa femme Aniko Levai, avant un dîner autour de spécialités traditionnelles hongroises. Ce 9 mai, une parade militaire l’attendait dans la cour du palais présidentiel, aux côtés du chef de l'État hongrois Tamas Sulyok, sous un grand soleil.

Viktor Orban est l’un des meilleurs partenaires de Xi Jinping au sein de l’UE. Opposé à Bruxelles et aux autres capitales occidentales sur de nombreux dossiers, qu'ils soient commerciaux, sociétaux ou géopolitiques, le chef du gouvernement hongrois ne partage guère les exigences d’Ursula von der Leyen à l’égard de Pékin.

La Hongrie occupe une place stratégique pour les routes de la soie

«Aujourd'hui, après l'Allemagne, la Chine a la plus grande influence sur les performances de l'économie hongroise. La Hongrie et l'économie hongroise bénéficient grandement de cette coopération qui se développe rapidement, basée sur le respect mutuel», a fait valoir le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó, cité par Magyar Nemzet.

La Chine est devenue en 2023 le premier investisseur étranger en Hongrie, qui occupe une place stratégique, permettant aux «nouvelles routes de la soie» chinoises de relier l’Europe occidentale à l’Eurasie. Budapest a d'ores et déjà annoncé la signature d'au moins 16 accords, dans les infrastructures ferroviaires et routières, l'énergie nucléaire ou encore l'automobile. Des usines de batteries et de voitures électriques de fabricants chinois sont en effet en construction en Hongrie.

Plus encore, Viktor Orban et Xi Jinping sont sur la même longueur d'onde face à la crise ukrainienne, plaidant pour un règlement pacifique du conflit et refusant l’hostilité occidentale à l’égard du Kremlin. Budapest soutient le plan de paix chinois, présenté en février 2023 et impliquant le respect de la souveraineté des États et le début de pourparlers.