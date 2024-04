Le Hezbollah cible un rassemblement de soldats israélien, Tsahal riposte en frappant Baalbek

Le Hezbollah a ciblé le 17 avril un rassemblement de soldats israéliens à la frontière entre le Liban et Israël, faisant 18 blessés, dont plusieurs grièvement. Tsahal a répliqué en frappant deux entrepôts dans la province de Baalbek, à plus de 100 kilomètres de la frontière.

Les affrontements sur le front nord entre l'armée israélienne et le Hezbollah sont de plus en plus intenses. Après la perte de trois nouveaux combattants, le mouvement chiite a revendiqué plusieurs frappes contre des positions israéliennes à la frontière le 17 avril. Une frappe a été menée contre «le quartier général de la nouvelle compagnie militaire de reconnaissance à Arab Al-Aramsha», faisant «des morts et des blessés», selon le site du mouvement Al-Manar.

L'armée israélienne a quant à elle affirmé que la frappe du Hezbollah sur cette localité avait fait plus de 18 blessés, dont six grièvement. «Un certain nombre de lancements ont été identifiés en provenance du Liban vers le nord d’Israël», a-t-elle ajouté sur X (ex-Twitter).

Tsahal a riposté dans la foulée en frappant Baalbek, sans faire de victime. L'armée israélienne a ciblé une zone à Iaat, près de Baalbeck dans la Bekaa, non loin d'une mosquée, a rapporté une correspondante du média libanais L'Orient-Le Jour. La frappe a détruit deux entrepôts et a fait deux blessés. Tsahal a également visé avec des obus d'artillerie des localités du Sud-Liban, dans les environs de Sriré et Wadi Berghoz.

Le Hezbollah mène des opérations «plus qualitatives»

Le Hezbollah a également précisé avoir pris pour cible dans la journée du 17 avril «l'unité de contrôle aérien de la base de Meron» et «le nouveau déploiement de soldats ennemis israéliens au sud de la caserne de Beranit».

Un article de L'Orient-Le Jour paru le 18 avril précise que le mouvement chiite a intensifié ses frappes contre les Israéliens avec notamment des drones d'attaque. Les opérations sont «plus qualitatives», note le quotidien libanais. Toujours selon la même source, cette intensification des frappes de l'organisation pro-iranienne est un message envoyé à Israël pour le prévenir qu'en cas de riposte sur l'Iran ou au Liban, le Hezbollah serait prêt à s'engager plus activement.

Le 16 avril, l'armée israélienne avait procédé à deux raids sur les localités de Aïn Baal et Chéhabiyé, au sud du Liban, tuant trois membres du Hezbollah, dont un haut gradé, et un combattant de l'autre parti chiite Amal.

Le Hezbollah est en conflit avec l'armée israélienne depuis le 8 octobre dernier. Les deux ennemis frontaliers se livrent une guerre de moyenne intensité avec des raids quasi quotidiens, un ciblage de postes d'observation et des escarmouches, et ce, dans un rayon de cinq kilomètres. Toutefois, l'armée israélienne a étendu ses frappes en profondeur dans le territoire libanais, ciblant Nabatiyé, Baalbek, la Bekaa, Saïda et Tyr.

Malgré la pression occidentale, celle des États-Unis et de la France notamment, le parti chiite refuse catégoriquement de retirer ses forces de la frontière avec Israël. Dernièrement, des officiels américains redoutaient une probable intervention israélienne dans le sud du Liban pour combattre le parti chiite.