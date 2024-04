Cisjordanie : regain de violences dans les territoires occupés, après le meurtre d’un jeune berger israélien

Le meurtre d'un jeune berger israélien en Cisjordanie, dont le corps a été retrouvé le 13 avril, a déclenché un regain de violences dans le territoire palestinien occupé où des colons armés ont pris d'assaut plusieurs localités.

Plusieurs villages de Cisjordanie ont été attaqués par des colons israéliens, ce 14 avril, au lendemain de la découverte du corps d’un jeune berger de 14 ans. Celui-ci avait disparu le 12 avril, alors qu’il faisait paître ses moutons près du village d'al-Mughayyir, au nord-est de Ramallah.

Cette disparition a provoqué une flambée de violence. Lors des perquisitions à al-Mughayyir, des colons israéliens «se sont déchainés», relate The Times of Israël, incendiant des dizaines d’habitations et de véhicules. Lors de ces affrontements, un Palestinien a été tué et vingt-cinq autres blessés. Un bilan auquel sont venus s’ajouter cinq autres palestiniens, blessés dans le village d’Abou Falah, près de Ramallah, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.

L’annonce, par l’armée, de la découverte du corps de l’adolescent, le 13 avril, a aggravé les violences, qui se sont étendues à Hébron et à Naplouse. «Benjamin Achimeir a été assassiné dans une attaque terroriste», a déclaré l'armée ainsi que le Shin Beth, le service du renseignement intérieur israélien, dans un communiqué.

464 Palestiniens tués en six mois

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a dénoncé un «crime odieux». «Nous attraperons les meurtriers et ceux qui les ont aidés, comme nous le faisons pour tous ceux qui nuisent aux citoyens de l’État d’Israël», avait-il déclaré dans un communiqué publié par son bureau. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a mis en garde contre tout «acte de vengeance». Yair Lapid, chef de l'opposition israélienne, a pour sa part dénoncé «les violences des colons».

«Les attaques des colons ne décourageront pas notre peuple de rester sur ses terres et de faire échouer les entreprises de déplacement et d'expulsion» des Palestiniens du territoire occupé par Israël depuis 1967, a déclaré dans un communiqué le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammed Mustafa, cité par l’AFP.

Dans les territoires occupés, depuis le 7 mars et le déclenchement du conflit entre le Hamas et Israël, 464 Palestiniens ont été tués et 4 800 autres blessés, selon l’Autorité palestinienne.