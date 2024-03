Cisjordanie : Israël annonce la saisie de 800 hectares supplémentaires

Le gouvernement israélien a annoncé le 22 mars la saisie de plus de 800 hectares de terres dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée, afin d'y bâtir de nouvelles colonies. La colonisation des territoires palestiniens s'ajoute aux nombreuses tensions à Ramallah, Jénine, et Tulkarem.

En plein conflit à Gaza, le gouvernement israélien a annoncé la saisie de plus de 800 hectares de terrain dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée. La situation dans les territoires palestiniens est de surcroît explosive en ce mois de ramadan.

Le jour même de la visite du chef de la diplomatie américaine en Israël, le gouvernement de l'État hébreu par l'intermédiaire du ministère des Finances de Bezalel Smotrich, partisan de l'extension de la colonisation et figure de la droite radicale israélienne, a annoncé le 22 mars «la déclaration d’environ 8 000 dounams [800 hectares, ndlr.] comme terres domaniales de l’État d’Israël dans la vallée du Jourdain».

Le communiqué précise également qu'il s'agit «d’une nouvelle mesure spectaculaire et importante pour la colonisation» juive en Cisjordanie. D'après l’organisation israélienne anti-colonisation La Paix maintenant, cette saisie de terres palestiniennes est la plus importante depuis les accords d'Oslo de 1993.

700 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est

Depuis la guerre de six jours, en 1967, Israël occupe la Cisjordanie. Selon les Nations unies, plus de 700 000 colons résident «illégalement» à Jérusalem-Est et dans les territoires occupés, dans près de 300 colonies. Ces Israéliens vivent dans des régions peuplées de 2,8 millions de palestiniens.

«Cette annonce permettra de continuer à construire et à renforcer la vallée du Jourdain», a déclaré Bezalel Smotrich dans un communiqué de son ministère. «Au moment où certains en Israël et dans le monde cherchent à saper notre droit à la Judée-Samarie (la Cisjordanie, ndlr.), nous promouvons l’installation des implantations par un travail acharné et de manière stratégique dans tout le pays», a-t-il encore assuré.

Regain de tensions en Cisjordanie

De surcroît, depuis le 7 octobre, Israël multiplie les opérations «anti-terroriste» en Cisjordanie pour lutter contre la présence des brigades du Hamas et du Jihad islamique. Les deux mouvements islamistes gazaouis disposent de plusieurs cellules dans les territoires occupés et ont vu leur popularité augmenter depuis plusieurs mois.

Selon le site palestinien Wafa, «les forces d'occupation ont pris d'assaut les villes de Ya'bad et Araba, ainsi que les villages d'Al-Jalama, Faqou'a, Beit Qad et Jalboun» dans la soirée du 22 mars, la ville de Tulkarem ainsi que «les villages de Kafr Ni'ma et Deir Ibzi', à l'ouest de Ramallah» à l'aube du 23 mars.

Dans la matinée du 22 mars, un assaillant palestinien a tiré sur un bus, blessant sept soldats israéliens. Le tireur a été tué lors de sa fuite, a relaté l'AFP. Le 20 mars, trois Palestiniens avaient été tués dans une frappe israélienne sur une voiture à Jénine. L'opération de Tsahal visait notamment un cadre du Jihad islamique. A Jérusalem, troisième lieu saint de l'Islam, les autorités israéliennes ont restreint l'accès au mont du Temple et à la mosquée Al-Aqsa.