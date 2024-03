L'aide à l'Ukraine d'«importance critique» : Zelensky demande une décision «rapide» du Congrès américain

Une décision rapide du Congrès américain sur le déblocage de l'aide à l'Ukraine est d'une «importance critique», a déclaré le président Volodymyr Zelensky, dont l'armée manque cruellement de munitions face aux troupes russes, lors d'une rencontre avec le sénateur américain Lindsey Graham.

L'Ukraine a reçu plus de 200 milliards de dollars de ses alliés occidentaux depuis 2022, mais cela ne suffit pas. «Il est d'une importance critique pour nous que le Congrès achève rapidement toutes les procédures nécessaires et prenne une décision finale» sur l'aide bloquée depuis des mois en raison de tergiversations entre démocrates et républicains, a déclaré Volodymyr Zelensky ce 18 mars à l’issue d’une rencontre avec le sénateur républicain Lindsey Graham, selon un communiqué de la présidence ukrainienne.

L'adoption d'une nouvelle enveloppe d'aide pour Kiev comprenant 60 milliards de dollars d'assistance militaire et économique est réclamée depuis des mois par l'administration de Joe Biden. Elle a été approuvée par le Sénat à majorité démocrate, mais reste bloquée au Congrès.

Son adoption est suspendue au bon vouloir des partisans de Donald Trump à la Chambre, qui refusent d'examiner en l'état le texte, principalement en raison d'un différend sur la régulation de l'immigration aux Etats-Unis.

«Nous sommes à un moment critique pour l'avenir du conflit armé», a souligné devant la presse le sénateur Lindsey Graham après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky.

Graham évoque un prêt à taux zéro

«L'Amérique veut aider, mais nous avons des problèmes chez nous que nous devons commencer à régler - nous avons une frontière qui ne fonctionne pas», a-t-il ajouté. Graham, sénateur républicain de Caroline du Sud et fidèle de Trump, a également indiqué qu'il soutenait la proposition de l'ancien président d'accorder une aide à l'Ukraine sous la forme d'un prêt à taux zéro.

«Cela va être une nouvelle façon de faire affaire. Je pense qu'elle bénéficiera d'un plus grand soutien public» aux Etats-Unis, a-t-il poursuivi. Selon lui, l'aide pourrait alors être approuvée rapidement par les législateurs américains.

Dans l'attente d'une évolution favorable au Congrès, la présidence américaine a annoncé le 12 mars dernier l'envoi prochain d'une aide militaire de 300 millions de dollars à l'Ukraine. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a indiqué que le financement provenait d'économies non prévues du Pentagone et serait destiné à l'achat d'obus d'artillerie et de munitions pour les lance-roquettes multiples Himars.

Sur le front, l'Ukraine est à la peine face à l'armée russe, supérieure en nombre de soldats, en quantités d'armement et de munitions. Ces dernières semaines, les troupes russes ont avancé dans plusieurs secteurs du front dans l'est de l'Ukraine.