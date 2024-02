Cisjordanie : combats entre Tsahal et les brigades Al-Qassam à Jénine, quatre morts palestiniens

L'armée israélienne a mené dans la nuit du 20 au 21 février une opération dans la ville de Jénine en Cisjordanie pour neutraliser un haut dirigeant du Jihad islamique. Des affrontements ont eu lieu, faisant quatre victimes palestiniennes. Depuis le 7 octobre, 402 Palestiniens sont morts dans les territoires occupés.

Alors que le monde a les yeux rivés sur Rafah et la probable intervention israélienne dans le sud de l'enclave gazaouie, les opérations de Tsahal en Cisjordanie se multiplient. Dans la nuit du 20 au 21 février, l'armée israélienne et les brigades Al-Qassam du Hamas se sont affrontées à Jénine. Bilan : quatre morts palestiniens et plusieurs blessés.

L'armée israélienne a en effet lancé un raid à Jénine. Selon Radio J, l'opération a été menée par «l'unité commando Duvdevan, l'unité de reconnaissance Haruv de la brigade Kfir et des agents de la police des frontières». Se basant sur des informations rapportées par la radio israélienne, le média panarabe Raï el-Lyom a indiqué que les forces des «Musta'rabeen» étaient entrées dans le camp de Jénine pour «arrêter» un homme recherché par les services.

Afin de mener leur opération à bien, les agents de cette cellule de Tsahal s'habillent à la manière des Palestiniens et parlent arabe pour se fondre dans la foule. Selon un article d'Al Jazeera, l'homme recherché était un leader du mouvement du Jihad islamique palestinien, sans donner son identité.

L'armée israélienne affirme avoir arrêté 1 350 membres du Hamas en Cisjordanie

Selon cette même source, un drone israélien a frappé un bâtiment à Jénine, avant que ce dernier soit encerclé par les forces de Tsahal. S'en sont suivis des combats entre les brigades Al-Qassam et l'armée israélienne, faisant quatre morts palestiniens. Plusieurs bulldozers et des véhicules militaires de l'armée ont été dépêchés pour quadriller la zone d'intervention.

Le média palestinien Wafa rapporte que ce 21 février, de "grandes foules" se sont rassemblées pour les funérailles «du martyr Arif Marwan Arif Ali "Al-Qaddoumi" (26 ans) du village de Kafr Qaddum».

Depuis le 7 octobre et la sanglante attaque du Hamas en territoire israélien, Tsahal multiplie les opérations en Cisjordanie afin de neutraliser des membres du Hamas et du Jihad islamique. En effet, les deux groupes islamistes palestiniens de la bande de Gaza disposent de plusieurs cellules dans les territoires occupés. De surcroît, plusieurs attaques de colons israéliens ont été répertoriés en Cisjordanie.

Les raids israéliens et les attaques des colons ont déjà fait 402 morts palestiniens et environ 4 500 blessés depuis l'éclatement du conflit, selon un décompte d'Al Jazeera. L'armée israélienne a, pour sa part, indiqué avoir arrêté plus de 3 200 Palestiniens recherchés en Cisjordanie, dont plus de 1 350 affiliés au Hamas.