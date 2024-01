Antonov : «La Russie n'a pas seulement arrêté l'expansion de l'OTAN, elle a inversé ce processus»

Dans un entretien accordé à l'agence TASS et publié le 17 janvier, l'ambassadeur russe à Washington a présenté un bilan de l'année 2023, marquée selon lui par l'échec des États-Unis à maintenir son hégémonie et par un soutien croissant du «Sud global» à la Russie.

«À l'évidence, les cercles dirigeants américains perçoivent l'opération militaire spéciale en Ukraine comme un défi au monde unipolaire sous l'égide de Washington», a observé Anatoli Antonov au micro de l'agence TASS.

Dans cette interview publiée le 17 janvier, l'ambassadeur de Russie aux États-Unis a ajouté que «pour cette raison», les Américains «allaient déployer un maximum d'efforts pour sauver un ordre mondial qui leur est bénéfique et qui est néfaste aux autres».

En Ukraine, «les russophobes ont tout essayé», résume Anatoli Antonov, évoquant les «milliards de financement et les livraisons directes d'armes», et estimant que «malgré les sommes colossales dépensées, il n'y a aucun résultat».

Malgré le climat hostile dans lequel travaille la représentation diplomatique, celle-ci «poursuivra ses efforts pour empêcher que les relations russo-américaines ne s'effondrent», assure l'ambassadeur.

Le Sud global «comprend l'arrière-plan et les causes de l'opération spéciale»

En décembre, une vingtaine de diplomates russes ont été contraints au départ par les autorités américaines, explique Anatoli Antonov. Peu avant, en octobre dernier, deux diplomates russes avaient été expulsés par les autorités américaines en représailles de celle de deux diplomates américains par le Kremlin : une décision qualifiée alors par l'ambassadeur russe de «vengeance banale qui ne fait pas honneur à la diplomatie américaine».

Les relations avec Washington tranchent avec celles du reste du monde, indique toutefois le diplomate. «Nos partenaires ont montré qu'ils comprenaient l'arrière-plan et les causes de l'opération spéciale», assure-t-il. D'après lui, ces derniers sont conscients que «la fureur de l'Occident est liée au fait que la Russie n'a pas seulement arrêté l'expansion de l'OTAN vers l'est, mais qu'elle a inversé ce processus».

Toujours selon Anatoli Antonov, même les alliés occidentaux de Washington ouvrent les yeux et voient «les problèmes croissants des États-Unis, que ce soit au Proche-Orient ou dans le dialogue avec la Chine».

Des élites américaines unies contre la Russie

Aux États-Unis, a contrario, les obsessions demeurent : l'idée d'infliger à la Russie une «défaite stratégique» reste fondamentale à Washington. Ainsi les élites américaines seront-elles tout à fait capables de surmonter leurs désaccords pour y parvenir, estime-t-il encore.

Rappelons que les élus américains s'opposent pour l'heure au Congrès, les démocrates appuyant une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, tandis que les républicains se montrent plus réticents, affichant des positions plus isolationnistes et conditionnant leur approbation au règlement des questions migratoires dans le pays.

Pour autant, Anatoli Antonov a qualifié d'«illusoires» les désirs d'«annuler» la Russie. Selon l'ambassadeur, aucun des problèmes globaux ne pourrait être résolu sans elle, de la lutte contre le terrorisme ou la prolifération des armes nucléaires, au changement climatique.