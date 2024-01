Coopération sino-russe : Sergueï Lavrov et Wang Yi saluent le bilan 2023

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue chinois Wang Yi se sont entretenus ce 10 janvier. Les deux diplomates sont revenus sur le développement des relations sino-russes en 2023 et discuté leur approfondissement.

Les ministres russe et chinois des Affaires étrangères se sont entretenus ce 10 janvier par téléphone. Le communiqué russe relève qu'ils ont «exprimé leur satisfaction quant au rythme élevé de développement du dialogue politique bilatéral et de la coopération» entre leurs pays respectifs.

Les deux ministres ont déclaré que la coopération commerciale bilatérale «dépassait avec confiance le niveau de 200 milliards de dollars».

Sur le volet international, la crise ukrainienne, le conflit au Proche-Orient ou encore la situation autour de la péninsule coréenne et en Asie-Pacifique ont été abordés.

«Le rejet général de la politique de confrontation du bloc occidental à l'égard de la Russie et de la Chine, des tentatives de freiner leur développement par des sanctions, des provocations délibérées et d'autres méthodes illégitimes a été souligné», souligne le document.

Un dialogue sino-russe «purement constructif»

Les deux diplomates ont également mis en avant «le caractère purement constructif de l'interaction entre Moscou et Pékin au sein de l'ONU, de l'OCS, des BRICS et d'autres formats multilatéraux, non dirigés contre des pays tiers», stipule le communiqué russe. Ce dernier conclut sur l’examen, par Lavrov et Yi, du «calendrier des contacts à venir au plus haut niveau, ainsi que sur «un échange de vues» concernant «les moyens d'établir des contacts entre la RPC et la CEI».

«Grâce à une coopération stratégique de haute qualité, les deux parties ont non seulement géré les affaires de leurs pays respectifs, mais ont également joué un rôle de premier plan sur la scène internationale et maintenu la stabilité stratégique mondiale» se félicite pour sa part le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. Celui-ci souligne, concernant Lavrov, que «la position de la Russie en faveur du principe d’une seule Chine est inébranlable».

Pékin prêt à aider Moscou à «pousser la coopération des BRICS à un nouveau niveau»

Le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que son pays soutenait «pleinement la Russie» dans sa présidence des BRICS en 2024, année qui marquera le 75e anniversaire des relations sino-russe. La Chine demeure également «prête à travailler avec la Russie pour renforcer l’influence internationale des BRICS et pousser la coopération des BRICS à un nouveau niveau».

Depuis la hausse des tensions avec les chancelleries européennes, sur fond de crise en Ukraine, la Russie a entrepris un rapprochement avec son voisin chinois. La succession des trains de sanctions occidentales contre Moscou à la suite de son intervention en Ukraine en février 2022 a accéléré la dynamique.

Le 31 décembre, lors de ses vœux, le président chinois a déclaré que les relations russo-chinoises avaient au cours de l’année 2023 «maintenu un développement sain et stable et ont progressé de façon constante dans la bonne direction». «Sous notre direction conjointe, la confiance politique mutuelle entre les deux parties s'est approfondie, notre coordination stratégique s'est resserrée, et la coopération mutuellement bénéfique a continué à produire de nouveaux résultats», a ajouté le dirigeant chinois.