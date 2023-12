La Pologne indique qu'un objet volant non identifié est entré dans son espace aérien depuis l'Ukraine

La Pologne a affirmé ce 29 décembre qu'un objet volant non identifié était entré dans son espace aérien depuis l'Ukraine, un incident qui pourrait être lié à la vague des frappes menées par la Russie dans la nuit. Plus tard dans la journée, Varsovie a aussi affirmé qu'un missile russe était entré dans son espace aérien avant d'en ressortir.

«L'objet est arrivé depuis la frontière avec l'Ukraine», a déclaré le colonel Jacek Goryszewski, porte-parole du commandement opérationnel des forces armées polonaises, sur la chaîne de télévision TVN24, le 29 décembre dans la matinée. «Il y avait un intense bombardement sur le territoire ukrainien cette nuit et donc cet incident pourrait y être lié», a-t-il ajouté.

Le colonel a précisé que la violation de l'espace aérien s'était produite près de la ville frontalière de Zamosc (est).

Le commandement opérationnel a précisé que l'«objet non identifié» avait été suivi par radar «depuis le moment où il a franchi la frontière jusqu'au point où le signal a disparu». Cela s'est produit «dans la matinée» et «toutes les forces et les moyens à la disposition ont été activés», selon ce texte. D'après le colonel Goryszewski, une recherche est menée à l'endroit où le signal radio a été perdu.

La Pologne a affirmé, en début d'après-midi, qu'un missile russe était entré le vendredi au matin dans son espace aérien avant de le quitter en direction de l'Ukraine. «Tout indique qu'un missile russe a pénétré dans l'espace aérien polonais. Nous l'avons repéré au moyen d'un radar. Il a quitté cet espace» aussitôt, en direction de l'Ukraine, a déclaré chef de l'état major de l'armée polonaise, général Wieslaw Kukula.

En novembre 2022, un missile ukrainien était tombé sur le village polonais de Przewodow, près de la frontière avec l'Ukraine, tuant deux civils. L'explosion avait eu lieu sur le site d'une installation de séchage de céréales, près d'une école, à environ six kilomètres de la frontière ukrainienne.

Avant l'identification de son origine, la chute du missile sur le village polonais avait fait craindre que l'OTAN soit entraînée dans le conflit dans une escalade majeure de la guerre en Ukraine, la Pologne étant protégée par un engagement de défense collective de l'Alliance atlantique.

Frappes russes massives

«Entre le 23 et le 29 décembre 2023, les forces armées de la Fédération de Russie ont infligé 50 frappes groupées et une frappe massive avec des armes de haute précision contre des installations militaro-industrielles, des infrastructures d'aérodromes militaires, des arsenaux et des dépôts d'artillerie», a indiqué le ministre russe de la Défense ce 29 décembre dans la matinée, revendiquant avoir atteint toutes les cibles.

L'Ukraine a quant à elle rapporté une vaste série de frappes sur plusieurs villes, dont la capitale Kiev, avec «un nombre record de missiles», qui auraient fait, selon les autorités ukrainiennes, au moins 16 morts et 97 blessés. «Aujourd'hui, la Russie a utilisé presque tous les types d'armes de son arsenal», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur X (ex-Twitter).

L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir détruit 114 missiles et drones sur les 158 qui auraient, selon elle, été tirés sur l'Ukraine. «Il s'agit de l'attaque de missiles la plus massive d'une manière générale», à l'exclusion des premiers jours de la guerre, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air, Iouri Ignat. «Le monde doit voir que nous avons besoin de plus d'aide et de moyens pour arrêter cette terreur», a de nouveau plaidé le cabinet du président ukrainien.