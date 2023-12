10ème édition du concours de photojournalisme Stenine : les candidatures sont ouvertes

Les inscriptions au 10ème concours international Stenine des jeunes photographes sont ouvertes. Le concours porte le nom du photojournaliste de Rossiya Segodnya Andreï Stenine qui a trouvé la mort à Donetsk à l’été 2014.

10ème édition du concours de photographie Stenine

«Nous sommes très heureux de lancer la dixième édition du concours anniversaire qui rend hommage à notre collègue et correspondant de guerre Andreï Stenine», a fait savoir le 22 décembre Oksana Oleïnik, commissaire du Concours de photojournalisme Stenine.

«En dix ans, ce concours est devenu une véritable plateforme multinationale pour les jeunes photographes de talent qui n'ont pas peur de prendre des risques, de chercher de nouveaux angles et d'exprimer leurs opinions d'une manière claire et objective», a-t-elle poursuivi, estimant qu'il était «un événement important dans le milieu de la photographie internationale» du fait du «très haut niveau de compétence» des membres du jury et de «l'intérêt croissant du public dans les villes et pays où nous présentons les œuvres de nos lauréats».

«Nous attendons avec impatience les œuvres et souhaitons victoire à tous ses participants», a conclu Oksana Oleïnik. Les professionnels de la photographie âgés de 18 à 33 ans peuvent déposer leur candidature sur le site web du concours en russe, en anglais et en chinois. Les inscriptions pour 2024 sont ouvertes jusqu'au 15 mars inclus.

Les cagnottes du concours 2024 s'élèvent à 125 000, 100 000 et 75 000 roubles pour les première, deuxième et troisième places dans chaque nomination (1250, 1000 et 750 euros environs). Le vainqueur du Grand Prix, la plus haute récompense du concours Stenine, remportera 700 000 roubles (7000 euros).

«L'originalité des prises de vue» recherchée

Pour cette dixième année, le comité d'organisation du concours a décidé de changer le nombre des nominations. La catégorie «Vue d'en haut» a été ajoutée aux quatre précédentes : «Actualité», «Sport», «Ma Planète» et «Portrait. Héros de notre époque».

Le concours invite les participants à essayer un «nouvel angle visuel» en utilisant la gamme d’appareils la plus large possible – appareil photo, caméra de téléphone portable ou quadrocoptère. «L'originalité des prises de vue et des scènes seront les principaux critères de sélection des photos pour la nouvelle nomination», ont avancé les organisateurs.

Le nombre de catégories n'a pas changé dans les rubriques «Actualités», «Ma planète» et «Portrait. Héros de notre époque» : il y aura deux catégories «Photo unique» et «Série de photos». Dans les nominations «Sport» et «Vue d'en haut», seules les photos uniques sont admises.

Expositions sur les cinq continents

L’édition de l’année 2024 verra de nouveau une tournée d’expositions pour ses lauréats dans des villes russes et étrangères. Les années précédentes, les lauréats ont été exposés en Chine, en Afrique du Sud, au Mexique, en Argentine, en Uruguay, en Colombie, en République démocratique du Congo, en Turquie, au Liban, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Égypte et dans d'autres pays.

Le concours international de photojournalisme Stenine en 2023 a été organisé avec le soutien des plus grands médias russes et internationaux, d’agences de presse et de la communauté des photographes. Al-Mayadeen TV, la société de presse panarabe, est devenue partenaire de ses deux nominations.