Intelligence artificielle : Poutine interrogé par un double virtuel

Ce 14 décembre, un étudiant de Saint-Pétersbourg a utilisé l'intelligence artificielle pour créer un «deep fake» de Vladimir Poutine et interroger le président russe lors de son marathon informationnel.

Note d'humour : Vladimir Poutine répond à une question sur ses doubles

Le président russe Vladimir Poutine s'est retrouvé face à lui-même, ou en tout cas à son double virtuel généré grâce à la technologie «deepfake», ce 14 décembre lors de sa grande séance de questions-réponses télévisée avec des citoyens.

Un étudiant de Saint-Pétersbourg, qui l'interrogeait sur la montée en puissance de l'intelligence artificielle, est apparu à l'image sous les traits et avec la voix de Vladimir Poutine, grâce à un trucage numérique.

Il a également demandé s'il était vrai que le président russe avait «beaucoup de sosies», déclenchant quelques éclats de rire dans l'assemblée.

Selon des rumeurs récurrentes, notamment en Occident et démenties par le Kremlin, Vladimir Poutine aurait été malade et aurait eu recours à des doublures pour certaines apparitions publiques.

«C'est mon premier sosie !»

«Je vois que vous pouvez me ressembler et parler comme moi», a répondu Vladimir Poutine, visiblement amusé, à son double virtuel. «Mais j'y ai réfléchi et j'ai décidé qu'une seule personne devait me ressembler et utiliser ma voix, et il s'agit de moi-même», a-t-il poursuivi. «D'ailleurs, c'est mon premier sosie», a-t-il ajouté.

Les photos et vidéos «deepfake» sont des montages perfectionnés et de plus en plus crédibles, montrant généralement des célébrités ou des dirigeants. Elles peuvent circuler sur internet et représentent un défi dans la lutte contre la désinformation.