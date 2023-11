Empoisonnement de l'épouse du chef des services ukrainiens : le Kremlin balaie les accusations de Kiev

Dmitri Peskov a contredit les accusations ukrainiennes à l’encontre de Moscou, suite à l'empoisonnement de l'épouse du chef des renseignements ukrainiens, Marianna Boudanova. Selon le porte-parole du Kremlin, «l'Ukraine accuse la Russie de tout».

«L'Ukraine accuse la Russie de tout», a regretté ce 29 novembre Dmitri Peskov. Le porte-parole du Kremlin répondait aux questions de la presse sur l'implication supposée de la Russie dans l'empoisonnement de Marianna Boudanova, la femme du chef du renseignement militaire ukrainien (GUR), Kyrylo Boudanov. Empoisonnement dont Kiev accuse le Kremlin d’être à l’origine. «A mon avis, l’Ukraine accuse même la Russie d’être responsable de son existence. C’est une accusation courante», a ironisé Dmitri Peskov.

Le 28 novembre, les médias ukrainiens ont rapporté que Mariana Boudanova avait été empoisonnée aux métaux lourds et qu'elle se trouvait à l'hôpital. Selon l'AFP, un porte-parole des renseignements ukrainiens, Andriï Ioussov, a précisé ce 29 novembre qu'il s'agirait d'un empoisonnement aux métaux lourds, «notamment, mercure et arsenic». Ce dernier soupçonne Moscou d'être responsable de l'incident. «C'est l'hypothèse principale», a-t-il affirmé.

Toujours selon Andriï Ioussov, l'épouse du chef des renseignements ukrainiens, qui est également la conseillère du maire de Kiev Vitali Klitschko, a été hospitalisée «il y a plus d'une semaine».

Boudanov inculpé en Russie pour terrorisme

Le mari de Marianna Boudanova est un haut dignitaire de l'appareil politico-militaire ukrainien. Il a été inculpé le 3 octobre, avec plusieurs militaires ukrainiens de haut rang, par le comité d'enquête russe. «L'enquête a accumulé suffisamment de preuves établissant l'implication du sommet de la hiérarchie militaire ukrainienne à la préparation et l'exécution [...] de plus de 100 frappes aériennes effectuées par des drones», a précisé le comité dans un communiqué.

Selon cette même source, ces attaques avaient été menées «entre avril 2022 et septembre 2023» et visaient «Moscou et sa région, la République de Crimée et la ville de Sébastopol, et les régions russes de Rostov, Belgorod, Briansk ainsi qu'une série d'autres».

En mai dernier, interrogé lors d'une interview sur le meurtre de Daria Douguina en août 2022, Kyrylo Boudanov avait martelé : «Nous avons tué des Russes et nous continuerons à tuer des Russes partout dans le monde jusqu’à la victoire totale de l’Ukraine.»