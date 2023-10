Le Comité d'enquête russe inculpe le chef du Renseignement ukrainien pour terrorisme

Quatre militaires ukrainiens, dont le chef du renseignement Kirill Boudanov, ont été inculpés ce 3 octobre par le Comité d'enquête russe. En cause, leur implication depuis avril 2022 dans une centaine d'attaques de drones visant le territoire russe.

«Sont inculpés par contumace le chef de la direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense Kirill Boudanov, le commandant des forces aériennes des forces armées ukrainiennes Nikolaï Oléchtchouk, le commandant des forces de la marine ukrainienne Alexeï Niéijpapa et le commandant du 383e régiment d'appareils téléguidés des forces ukrainiennes Sergueï Bourdéniouk», a annoncé le Comité d'enquête russe dans un communiqué ce 3 octobre.

«L'enquête a accumulé suffisamment de preuves établissant l'implication du sommet de la hiérarchie militaire ukrainienne à la préparation et l'exécution [...] de plus de 100 frappes aériennes effectuées par des drones», a affirme le Comité d'enquête, précisant que ces attaques avaient été menées «entre avril 2022 et septembre 2023» et visaient «Moscou et sa région, la République de Crimée et la ville de Sébastopol, et les régions russes de Rostov, Belgorod, Briansk ainsi qu'une série d'autres». Le communiqué a averti que «l'enquête allait très prochainement déboucher sur un mandat d'arrêt» à l'encontre des quatre hommes et la décision de «leur mise en détention par contumace».

Les tentatives d’attaques de drones sur le territoire russe, déjà fréquentes depuis le début du conflit, se sont multipliées depuis plus de trois mois et le lancement de la contre-offensive ukrainienne qui peine sur le terrain. Moscou et la péninsule de Crimée sont particulièrement visés.

«Nous continuerons à tuer des Russes partout dans le monde», avait affirmé Kirill Boudanov

Le général Boudanov n'en est pas à ses premières poursuites de la part des autorités russes. Le 21 avril dernier, il avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international par un tribunal de Moscou pour son implication présumée dans l'explosion du pont de Kertch le 8 octobre 2022 en Crimée : le tribunal avait «décidé de la mise en détention par contumace de K.A. Boudanov en vertu de l'article 205.5 partie 1» («création d'une organisation terroriste»).

Commentant cette décision, l'intéressé avait déclaré, goguenard : «Vous savez, depuis le temps que je travaille, j'étais un peu triste de n'être visé par aucune condamnation. Ça me fait plaisir, c'est un bon indicateur de notre travail et je promets de m'améliorer.» Interrogé au cours de la même interview au sujet de sa responsabilité dans l'attentat qui avait coûté la vie, le 20 août 2022, à la journaliste russe Daria Douguina, il avait affirmé de sang-froid : «Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que nous avons tué des Russes et que nous continuerons à tuer des Russes partout dans le monde jusqu'à la victoire complète de l'Ukraine.»