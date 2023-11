La communauté arménienne vent debout contre l'expropriation de ses terres à Jérusalem (VIDEO)

La communauté chrétienne arménienne de Jérusalem proteste contre le projet de rachat de 25% de ses terres par un promoteur juif australien. Le contrat du bail s'étale sur 99 ans et prévoit de construire un complexe de luxe à la place. Aujourd'hui, la population chrétienne de la ville trois fois sainte n'est plus constituée que de 2 000 âmes.

Manifestation de la communauté arménienne à Jérusalem

Sur les gravats, un drapeau arménien : la communauté arménienne à Jérusalem dénonce un accord foncier prévoyant l'expropriation de 25% de son territoire à des promoteurs.

«Ce n'est pas un simple parking, c'est un terrain qui appartient au patriarcat arménien depuis plus de 700 ans», dénonce l'un de ses membres devant les caméras de RT. «C'est un patrimoine et notre histoire», martèle-t-il. Les Arméniens de la ville trois fois sainte ne cachent plus leur colère face au projet de rachat d'un quart de leur terre sur un bail de 99 ans par des communautés de colons israéliens cherchant à construire un complexe de luxe, indique le média Terre Sainte.

Le 16 novembre, le patriarcat arménien de Jérusalem avait tenté d'alerter la communauté internationale sur «cette menace existentielle et territoriale». Rapportée par le site Armenpress, la lettre évoque notamment l'annulation du contrat foncier «entaché de fausses déclarations, d'influence indue et d'avantages illégaux».

israeli settlers continue their attempted land grab and illegal construction in the Armenian Quarter of Jerusalem. Local Palestinian-Armenians maintain their sit-in, disrupting construction efforts. https://t.co/KCnTE349Yxpic.twitter.com/YdbLBYFN2S — Մէջ🇵🇸🇦🇲֎ (@syriahay) November 12, 2023

Plus que 2 000 chrétiens à Jérusalem

Mais face à ce refus, le promoteur Daniel Rubenstein, un entrepreneur israélo-australien qui compte construire un hôtel de luxe, a fait fi des demandes arméniennes. Les promoteurs ont même «préféré opter pour la provocation, l'agression et d'autres tactiques de harcèlement et d'incendie, notamment la destruction de biens, l'embauche de provocateurs lourdement armés et d'autres formes d'instigation», a accusé la communauté arménienne.

Le média Middle East Eye rapporte qu'ils ont même utilisé des bulldozers et des camions pour faire pression dans le quartier arménien. Le contrat foncier avait été signé en catimini en 2021, selon le média qatari.

La communauté chrétienne de Jérusalem ne cesse de se réduire comme peau de chagrin. Aujourd'hui, elle s'élève à environ 2 000 habitants. Selon les autorités chrétiennes, comme le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem Théophile III en janvier 2022, les pressions des colons juifs et la volonté des autorités israéliennes de judaïser la ville trois fois sainte explique en grande partie l'étiolement de la population chrétienne.