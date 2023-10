Le Hamas rapporte de «violents combats» contre Tsahal dans le nord de la bande de Gaza

Dans un communiqué, le Hamas a fait état le 29 octobre au soir de « violents combats » entre ses hommes et les forces israéliennes «au moyen d'armes automatiques et anti-char» dans le nord de la bande de Gaza, où l'armée israélienne opère au sol depuis le 28 octobre.

Le Hamas a indiqué le 29 octobre que des «violents combats» étaient en cours entre ses combattants et les forces israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, où Tsahal mène des incursions terrestres depuis vendredi soir.

«Nos combattants sont engagés en ce moment dans des violents combats au moyen d'armes automatiques et anti-char avec les forces de l'occupation effectuant une incursion dans le nord-ouest de Gaza», ont déclaré les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas dans un communiqué.

Les brigades al-Qassam ont en outre annoncé peu auparavant avoir tiré «des obus de mortier et des roquettes» sur une position militaire israélienne à Erez, principal point de passage entre le territoire palestinien et Israël, fermé depuis le début de la guerre, le 7 octobre.

Une «deuxième étape» selon Netanyahou

L'armée israélienne avait assuré plus tôt dans la journée que son aviation, «guidée par des troupes (au sol), avait frappé (dimanche 29 octobre) dans le nord de la bande de Gaza des structures militaires du Hamas», ajoutant que des roquettes ont été tirées depuis le territoire palestinien en direction du centre et du sud d'Israël. Dans le nord de Gaza, un soldat israélien a été grièvement blessé par des obus de mortier dans la nuit et un autre légèrement touché dans des combats, d'après la même source.

Additional footage of IDF forces, including dismounted infantry, Namer APCs, Merkava Mk.3 and Mk.4 MBTs advancing inside the Gaza Strip. pic.twitter.com/hRV4QX0zJg — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 29, 2023

L'armée israélienne a diffusé des images de bulldozers semblant ouvrir des voies dans la bande de Gaza, et d'autres en noir et blanc censées présenter des frappes aériennes et de chars Merkava accompagnés de soldats à pied.

Selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le conflit est entré le 28 octobre dans une «deuxième étape».