Netanyahou : «Nous sommes le peuple de la lumière, eux sont le peuple des ténèbres»

Dans une allocution télévisée, Benjamin Netanyahou, sans détailler les plans d’action de Tsahal, a confirmé une offensive prochaine et promis une victoire totale, se posant en défenseur du «peuple de la lumière» contre «le peuple des ténèbres».

Benjamin Netanyahou a adressé un message dans la soirée du 25 octobre au peuple israélien pour le préparer à une guerre totale contre le Hamas. Pendant six minutes, le Premier ministre de l'Etat hébreu a justifié la prochaine opération terrestre des troupes de Tsahal dans Gaza.

Les prochaines actions menées par Israël sont «un combat pour notre existence», a déclaré le leader du Likoud dans son allocution. Il est notamment revenu sur les événements du 7 octobre et l'opération «déluge Al-Aqsa» perçue comme «un jour noir dans notre histoire» et a promis «d'éliminer le Hamas en détruisant ses capacités militaires et de gouvernance», et de faire tout son possible «pour récupérer nos otages».

«Tous les membres du Hamas sont des hommes morts, sur et sous terre, à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza», a martelé Benjamin Netanyahou.

Selon Netanyahou, «le Hamas est Isis, et Isis est le Hamas»

«Nous nous préparons à une incursion terrestre. Je ne préciserai pas quand, comment, combien», a encore précisé le Premier ministre israélien, alors qu'une opération terrestre se profile dans l'enclave gazaouie. Il a ajouté que tous les organes décisionnaires entourant l'armée et le gouvernement se sont mis d'accord «à l'unanimité» sur la date de l'intervention.

Dans son discours, Benjamin Netanyahou a fait état de plusieurs «milliers de terroristes» morts, tout en précisant que «ce n'est que le début», reprenant sa sémantique habituelle pour décrire le mouvement islamiste gazaouie : «Le Hamas est Isis, et Isis est le Hamas.»

«Notre guerre contre le Hamas est un test pour toute l’humanité», a assené Benjamin Netanyahou, précisant qu'il s’agissait «d’un combat entre l’axe du mal Iran-Hezbollah-Hamas et les forces de la liberté et du progrès». «Nous sommes le peuple de la lumière, eux sont le peuple des ténèbres», a-t-il tonné, dans un discours dont la rhétorique n'était pas sans rappeler celle de G.W. Bush, au lendemain du 11 septembre, et son discours sur l'axe du mal.

«Le Hamas doit être rayé de la surface de la planète !»

Allant plus loin dans son discours, Benjamin Netanyahou a évoqué le fait qu'Israël réalisera «la prophétie d'Isaïe». Cette référence messianique annonce l'arrivée prochaine du Messie après avoir chassé tous les ennemis du peuple juif.

«Le Hamas doit être rayé de la surface de la planète !», avait déclaré le 24 octobre sur X (anciennement Twitter) le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen, dans la foulée d'un échange musclé avec le secrétaire général de l'ONU où ce dernier appelait notamment à un cessez-le-feu humanitaire. «Comment pouvez-vous conclure un accord de cessez-le-feu avec quelqu'un qui a juré de tuer et de détruire votre propre existence», avait-il notamment lancé au patron des Nations unies.

Tsahal a annoncé avoir mené, dans la nuit du 25 au 26 octobre, des «opérations ciblées» avec des chars dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué l'armée israélienne.