Suite à un article du média ukrainien NV dans lequel le chef du renseignement ukrainien Kyrylo Boudanov reconnaissait trois attaques infructueuses pour «libérer» Energodar et la centrale de Zaporojié, Maria Zakharova a alerté le 9 octobre la communauté internationale.

«Les aveux de [Kyrylo] Boudanov devraient sortir de leur sommeil hypnotique la population des pays de l’OTAN», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova le 9 octobre sur sa chaîne Telegram. «Les régimes de l’OTAN étaient endoctrinés par le fait que la Russie créait des menaces pour les installations nucléaires et menaçait d’utiliser des armes nucléaires», a-t-elle ajouté.

Le chef du renseignement ukrainien [GUR] avait en effet reconnu la veille dans une interview au journal ukrainien NV que des commandos se trouvant sous sa direction avaient effectué trois tentatives pour attaquer et créer une tête de pont à Energodar, afin de s'emparer de la ville et de la centrale de Zaporojié.

En août 2022, un commando du GUR avait traversé en canot le réservoir de Kakhovka, qui était alors encore rempli, a rapporté un certain Volodymyr, commandant des forces spéciales portant l'indicatif «Chamane». Pour rappel, le barrage et la centrale hydroélectrique attenante ont par la suite été détruits le 6 juin 2023, la Russie et l'Ukraine s'en rejetant mutuellement la responsabilité.

«Chamane» a ajouté, toujours selon NV, que quelques douzaines de membres du GUR avaient traversé le réservoir et accosté sur la rive gauche du Dniepr. Mais ils n'y sont pas parvenus, toujours selon l'officier, ne restant qu'une demi-journée sur le terrain. Lors de la deuxième tentative, les forces russes auraient été «écrasantes» et, plus tard lors d'une troisième mission impliquant «plusieurs centaines» de soldats ukrainiens, les troupes russes auraient condamné définitivement les tentatives ukrainiennes de prendre pied sur la rive gauche. Toujours selon NV, le GRU aurait malgré tout revendiqué avoir ainsi empêché la Russie de relier la centrale de Zaporojié aux territoires que Kiev juge «occupés».

La Russie injustement accusée, selon Zakharova

La porte-parole de la diplomatie russe a ajouté que le ministère russe des Affaires étrangères avait dénoncé «l'utilisation par Zelensky de cette centrale atomique comme "arme nucléaire sale" pour faire du chantage aux Européens», depuis août 2022 et «à maintes reprises». La Russie a de nombreuses fois tenté de faire valoir «l'origine ukrainienne des tirs visant la centrale».

Depuis le début du conflit, la centrale de Zaporojié a souvent été visée par des bombardements, dont s'accusent Moscou et Kiev. Elle a de surcroît été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises, soulevant des inquiétudes quant à sa sécurité. L'AIEA dispose en permanence d'une équipe d'experts sur place et son chef, Rafael Grossi, a effectué trois visites de la centrale depuis février 2022, dont la dernière au mois de juin de cette année. La Russie regrette régulièrement que l’AIEA n’indique pas la provenance des tirs.