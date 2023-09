L'Azerbaïdjan annonce procéder avec la Russie à un «désarmement» des forces du Haut-Karabagh

Les forces azerbaïdjanaises, en coopération avec les soldats de maintien de la paix russes, procèdent à un «désarmement» des combattants du Haut-Karabagh, a annoncé ce 23 septembre un porte-parole de l'armée azerbaïdjanaise.

L'Azerbaïdjan a annoncé ce 23 septembre procéder avec la Russie à un «désarmement» des forces du Haut-Karabagh, une région sécessionniste en majorité peuplée d'Arméniens où les forces azerbaïdjanaises ont remporté une victoire éclair entre les 19 et 20 septembre.

«En étroite coopération avec les soldats de maintien de la paix russes, nous procédons à la démilitarisation» des troupes séparatistes et apportons «un soutien aux civils», a déclaré devant la presse, dont l'AFP, Anar Eyvazov, porte-parole de l'armée azerbaïdjanaise, à Choucha, une ville du Haut-Karabagh contrôlée par Bakou.

«Nous avons déjà saisi des armes et des munitions», a-t-il ajouté, sans plus de détails. Le processus de désarmement «peut prendre du temps» car certains combattants séparatistes étaient basés dans des zones montagneuses reculées, a poursuivi Anar Eyvazov. «La priorité est le déminage et la démilitarisation», a-t-il martelé.

A l'un des accès à Choucha, une journaliste de l'AFP a vu un char et, plus généralement, une forte présence militaire. Des mortiers sont en outre positionnés sur une colline proche, orientés vers Stepanakert, la «capitale» du Haut-Karabagh qui, selon les séparatistes, est encerclée par les troupes azerbaïdjanaises, a-t-elle aussi constaté.

Six blindés, plus de 800 armes légères et environ 5 000 munitions ont pour l'instant été rendus, avait déclaré le 22 septembre le contingent de la paix russe présent dans ce territoire où un cessez-le-feu a été conclu le 20 septembre au lendemain du déclenchement de l'assaut azerbaïdjanais.

«Conformément aux accords de cessation des hostilités, les formations armées du Karabagh ont commencé à remettre» leurs armes «sous le contrôle des forces russes de maintien de la paix», avait alors expliqué le ministère russe de la Défense.

Les pourparlers des autorités du Haut-Karabagh avec la partie azerbaïdjanaise entamés le 21 septembre «sous les auspices» de la force d'interposition russe doivent permettre d'«organiser le processus de retrait des troupes et assurer le retour dans leurs foyers des citoyens déplacés par l'agression militaire», ont fait savoir les séparatistes.