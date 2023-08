Etats-Unis : les candidats républicains veulent des frappes contre les cartels de drogue mexicains

Plusieurs candidats républicains dans la course à la Maison Blanche en 2024 promettent, s'ils sont élus, d'utiliser l'armée pour des frappes contre les cartels de la drogue au Mexique.

Les menaces semblent de plus en plus sérieuses, et suscitent des inquiétudes des deux côtés de la frontière. Lors du premier débat entre les candidats du Parti républicain, le 27 août, le gouverneur de Floride Ron DeSantis - deuxième dans les sondages loin derrière l'ancien président Donald Trump - a approuvé sans réserve une attaque transfrontalière unilatérale. Interrogé sur l'envoi des forces spéciales américaines pour démanteler les laboratoires de drogue au Mexique s'il était élu, DeSantis a répondu: «Je le ferai dès le premier jour».

Donald Trump, qui n'a pas participé au débat avec les autres candidats, a lui demandé à ses conseillers de préparer des «plans de bataille» militaires à déployer contre les narcotrafiquants mexicains s'il était réélu, selon le magazine Rolling Stone.

Trois autres candidats, Vivek Ramaswamy, Nikki Haley et Tim Scott, sont également favorables à de telles frappes. En mars, Nikki Haley, seule femme candidate chez les républicains et ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, avait estimé que les Etats-Unis devraient traiter les trafiquants mexicains de la même manière que les membres du groupe Etat islamique.

«Pure folie»

«C'est de la pure folie», a déclaré à l'AFP l'ancien ambassadeur du Mexique aux Etats-Unis, Arturo Sarukhan, aujourd'hui membre du groupe de réflexion Brookings à Washington.

L'idée n'est cependant pas nouvelle. Donald Trump, lorsqu'il était président des Etats-Unis, avait voulu envoyer des missiles sur des laboratoires clandestins au Mexique, mais ses conseillers l'en avaient dissuadé, selon un livre de 2022 de son ministre de la Défense entre 2019 et 2020, Mark Esper.

110 000 morts en 2022 aux Etats-Unis à cause du fentanyl

Mais depuis, la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis a vu une explosion du trafic de fentanyl, un opiacé de synthèse qui a fait 110.000 morts aux Etats-Unis l'an dernier.

En outre, souligne Arturo Sarukhan, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a réduit la coopération avec les autorités américaines sur le trafic de drogue et l'immigration clandestine.

En conséquence, les républicains réclament contre ces cartels les mêmes frappes de drones et raids nocturnes que ceux utilisés contre les groupes jihadistes en Irak, Syrie ou encore Somalie, où les conséquences diplomatiques restent faibles.

En janvier, les républicains du Congrès ont proposé de donner au président des pouvoirs martiaux exceptionnels afin d'ordonner aux troupes américaines d'agir unilatéralement contre les narcotrafiquants mexicains.

Et en mars, le parti a présenté un texte de loi qui désignerait neuf cartels comme «organisations terroristes étrangères», renforçant la capacité d'un président à faire usage des forces armées contre eux, à l'instar de la politique visant les groupes jihadistes.

«Irresponsable»

Loin d'être seulement une fanfaronnade démagogique, «cette posture comporte des risques réels», écrivait en juillet Brian Finucane, de l'International Crisis Group. Et notamment une rupture de la coopération entre Mexico et Washington qui pourrait menacer davantage la sécurité des Etats-Unis.

Le président mexicain avait en effet, plus tôt cette année, qualifié l'hypothèse d'une action militaire d' «irresponsable» et de «manque de respect pour notre indépendance et notre souveraineté». «Nous ne permettrons à aucun gouvernement étranger d'intervenir, encore moins aux forces armées d'un gouvernement étranger», avait-il déclaré.

Pour Arturo Sarukhan, une attaque unilatérale pousserait le Mexique à se montrer encore moins enclin à arrêter le flux de migrants et le trafic de drogue vers les Etats-Unis. Le gouvernement mexicain partagerait probablement moins de renseignements dans la lutte contre les terroristes, tandis que des dossiers bilatéraux fondamentaux --comme les accords de partage de l'eau-- seraient compromis, a-t-il déclaré. «C'est un acte de guerre et une violation du droit international, car le Mexique n'est pas la Somalie», a ajouté l'ancien ambassadeur.