Russie-Chine : Lavrov et Wang rejettent «la politique de confrontation du bloc occidental»

Les ministres des Affaires étrangères chinois et russe se sont félicités le 7 août, lors d'un entretien téléphonique, de la «coopération pratique» entre leurs deux pays..

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a déclaré au téléphone à son homologue Sergueï Lavrov que Pékin et Moscou «devraient maintenir une coopération stratégique étroite, promouvoir la multipolarisation du monde et la démocratisation des relations internationales», précise un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, le 7 août.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères chinois a fait l'éloge des récents progrès de la «coopération pratique» entre les deux pays au cours d'une discussion téléphonique qui a permis à Lavrov de féliciter son homologue chinois pour sa récente nomination.

Lavrov salue «l'harmonie générale des approches de Moscou et de Pékin»

Le ministère russe des affaires étrangères a assuré quant à lui dans un communiqué que les ministres avaient rejeté «la politique de confrontation du bloc occidental à l'égard de la Russie et de la Chine». «Le contact (...) a confirmé une fois de plus l'unité ou l'harmonie générale des approches de Moscou et de Pékin en matière d'affaires mondiales», ajoute le texte.

L'échange a également porté sur les combats en cours en Ukraine, selon Pékin. Evoquant ce conflit, Wang a déclaré que son pays continuerait à «maintenir une position indépendante et juste», encourageant les deux parties à entamer des pourparlers de paix.

Pékin et Moscou ont entretenu des relations bilatérales de plus en plus étroites au cours des dernières années, alors que les liens des deux pays avec l'Occident se sont distendus.