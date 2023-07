Kim Jong-un accueille Sergueï Choïgou à Pyongyang, ils évoquent les questions de sécurité

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou est en visite à Pyongyang à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de 1953.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont «échangé leurs opinions sur la sécurité globale et régionale», a sobrement fait savoir le ministère russe de la Défense le 26 juillet.

Sergueï Choïgou assistera au défilé militaire célébrant ce 27 juillet le 70e anniversaire de la signature de l'armistice de la guerre de Corée de 1953. Cette signature est commémorée en Corée du Nord comme le Jour de la Victoire, l'URSS l'ayant soutenue à l'époque.

Les Russes et une délégation chinoise dirigée par Li Hongzhong, arrivés le 26 juillet, sont les premiers visiteurs étrangers connus de Pyongyang depuis la fermeture des frontières liée à la pandémie en 2020, selon l'agence sud-coréenne Yonhap.

Kim Jong-un et Sergueï Choïgou ont visité l'«Exposition d'armes et d'équipements 2023», a indiqué l'agence centrale de presse coréenne KCNA, publiant des images du dirigeant nord-coréen accompagnant le ministre russe de la Défense à travers une vaste exposition présentant les missiles nucléaires de Pyongyang et de nouveaux engins aériens sans pilote (UAV).

© KCNA via KNS Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou au Salon des armes de Pyongyang, le 26 juillet 2023.

Une «occasion importante de développer les relations stratégiques»

La Russie, alliée historique de la Corée du Nord, est l'une des rares nations avec lesquelles Pyongyang entretient des relations amicales. La visite de Sergueï Choïgou est d'autant plus remarquable que les ministres russes de la Défense ne se sont plus rendus à Pyongyang de manière régulière depuis l'effondrement de l'URSS, ont indiqué des experts à l'AFP.

Kim Jong-un a eu «une conversation amicale» avec Sergueï Choïgou, qui lui a remis «une lettre dédicacée» du président russe Vladimir Poutine, a rapporté KCNA. «Se souvenant avec une profonde émotion de l'histoire de l'amitié entre la RPDC et la Russie, MM. Kim et Choïgou ont discuté des questions d'intérêt commun dans le domaine de la défense et de la sécurité nationales et de l'environnement sécuritaire régional et international», a déclaré l'agence KCNA.

© KCNA via KNS

Cette rencontre «constitue une occasion importante de développer les relations stratégiques et traditionnelles entre la RPDC et la Russie, comme l'exige le nouveau siècle», a assuré KCNA. Au cours de sa visite, Kim Jong-un a parlé à Sergueï Choïgou «des armes et des équipements qui ont été inventés et produits» dans le cadre du plan de défense nationale de la Corée du Nord, a ajouté la même source.

Le dirigeant nord-coréen a également rencontré une délégation chinoise dirigée par Li Hongzhong. Pékin est le principal allié de Pyongyang.

La Corée du Nord a qualifié le conflit en Ukraine de «guerre par procuration» des États-Unis visant à détruire la Russie. Washington, de son côté, accuse Kim Jong-un d'avoir fourni des roquettes et des missiles à la Russie.