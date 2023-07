«Atmosphère de russophobie débridée» : Moscou annonce la fermeture du consulat de Pologne à Smolensk

En raison de la «politique agressive» de Varsovie à son égard, la Russie a décidé de fermer le consulat de Pologne à Smolensk. Dénonçant un acte «inamical et incompréhensible», la Pologne promet de répondre de manière «symétrique».

Nouveau coup de froid dans les relations russo-polonaises. Ce 14 juillet au matin, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur de Pologne, Krzysztof Krajewski. L’envoyé de Varsovie s’est vu notifier la décision de Moscou de faire fermer l’agence consulaire polonaise à Smolensk, relate le ministère dans un communiqué.

«L'atmosphère de russophobie débridée, qui acquiert des traits pathologiques, qui règne en Pologne s'oppose à la démonstration de tout "geste de bonne volonté" de notre part», peut-on lire dans ce document, qui énumère les griefs à l’encontre de Varsovie. Ces derniers vont du soutien militaire apporté au régime de Kiev à la destruction de sites mémoriels de l’Armée rouge, en passant par les «bouffonneries provocatrices» des autorités polonaises à l’encontre de diplomates russes.

«En 2011, la Russie s'est montrée sincèrement disposée à répondre aux demandes de la partie polonaise et, en signe de bonne volonté, a assuré l'ouverture de l'agence consulaire susmentionnée dans la région, où se trouvent des sites commémoratifs importants pour la partie polonaise», précise le communiqué du ministère russe. Ce dernier souligne que la Russie avait, à l’époque, «accepté de changer la parité en faveur de la Pologne» pour permettre l’ouverture de ce consulat à Smolensk.

La Pologne fustige un «acte hautement symbolique»

Varsovie a vivement réagi à la décision russe. Un «acte hautement symbolique, encore une fois inamical et incompréhensible», a fustigé le ministère polonais des Affaires étrangères dans un communiqué. «La décision des autorités russes est une manifestation de tentatives de plus en plus audacieuses de falsifier l'histoire et de nier la responsabilité des crimes commis par l'État russe et par des citoyens de cet État connus par leur nom», poursuit-il.

Le ministère polonais met notamment en avant la «dimension symbolique particulière pour tous les Polonais» que revêt Smolensk, évoquant par ailleurs le crash de l’avion présidentiel qui eut lieu en 2010 ainsi que le massacre de milliers d’officiers polonais, perpétré durant la Deuxième Guerre mondiale par la police politique soviétique, dans la ville voisine de Katyn. Selon la même source, le consulat fermera ses portes au 31 août et ses activités seront relocalisées à l'ambassade à Moscou.

Varsovie promet de répondre à cette riposte de Moscou

«Cette ordonnance approuvée à titre de mesure de rétorsion, permettra de rétablir la parité entre les installations consulaires de la Russie en Pologne et celles de la Pologne en Russie» précisent les services du Premier ministre Mikhaïl Michoustine, qui a signé l'ordre de fermeture. Interrogé sur cette décision russe en conférence de presse, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a promis une «réponse symétrique».

Murs de barbelés érigés à la frontière avec Kaliningrad, interdiction de territoire visant des diplomates de haut rang, incidents en marge des commémorations du 9 mai, arrestation de citoyens russes accusés d’espionnage ou encore saisie de fonds sur les comptes de l’ambassade russe : les relations entre Moscou et Varsovie se sont particulièrement dégradées depuis le début du conflit en Ukraine.