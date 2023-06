Poutine et ben Salmane s'entretiennent au téléphone pendant la visite d'Antony Blinken à Riyad

Le 7 juin, le président russe et le dirigeant saoudien se sont entretenus par téléphone et ont rappelé leur volonté de coopération. Un appel qui a lieu alors même qu'Antony Blinken est en visite à Riyad.

«Le président russe Vladimir Poutine et le prince Mohammed ben Salmane ont eu un entretien téléphonique [...] Les deux parties ont salué le niveau de coopération au sein de l'Opec+, qui a permis de prendre des décisions rapides et efficaces pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande de pétrole. Les parties ont noté l'importance des accords relatifs à cette question, conclus lors de la récente visite du ministre [russe de l'Intérieur] à Riyad,» a déclaré le service de presse du Kremlin le 7 juin.

Cette annonce intervient au moment même de la visite du secrétaire d'Etat Antony Blinken à Riyad, qui a lieu du 6 au 8 juin.

Vladimir Poutine et Mohammed ben Salmane ont abordé l'augmentation du volume de leurs échanges et de leurs liens économiques, formulant le vœu de mettre en place «des projets communs dans les domaines des investissements, du transport logistique et de l'énergie», précise le communiqué du Kremlin. Ils ont de surcroît exprimé le souhait de renforcer la coopération russo-saoudienne au sein de différentes organisations multilatérales et à différents niveaux.

Washington et Riyad sont actuellement engagés ensemble pour négocier un retour de la paix au Soudan. Néanmoins, Riyad semble montrer de plus en plus d'indépendance à l'égard des Etats-Unis, dont il était un allié inconditionnel depuis plusieurs décennies. En témoignent sa neutralité vis-à-vis de la guerre en Ukraine, sa normalisation avec l'Iran – non soutenue par les Etats-Unis – et sa décision de diminuer sa production de pétrole en accord avec les pays de l'Opep, alors que Washington a jugé ce choix «inopportun» compte tenu de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt dans les pays consommateurs.