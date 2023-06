Au Caire, le Hamas et le Djihad islamique discutent du renforcement de la lutte contre Israël

Le Hamas et le Djihad islamique se sont réunis au Caire pour passer en revue les problématiques palestiniennes. Les deux mouvements islamistes de Gaza ont notamment mis en exergue l'importance de la «résistance» face à Israël.

Les deux principaux ennemis d'Israël se sont retrouvés dans la capitale égyptienne le 4 juin. Une délégation du Hamas, dirigée par le chef du bureau politique Ismaël Haniyeh, a rencontré des cadres du Djihad islamique, dont son secrétaire général Ziyad al-Nakhala.

Les deux mouvements islamistes de la bande de Gaza ont passé en revue les problématiques palestiniennes. A la lumière des récents événements, ils ont notamment discuté de la situation en Cisjordanie, à Jérusalem et des récents affrontements à Gaza. Le communiqué commun a critiqué les «attaques sionistes» contre les Palestiniens à Jérusalem, à la mosquée Al-Aqsa et en Cisjordanie occupée ainsi que les «violations dont sont victimes les prisonniers».

«La résistance», seule option, selon les deux groupes islamistes

Le Hamas et le Djihad islamique ont également abordé les moyens pour renforcer et consolider le partenariat militaire entre les deux branches armées. Les deux mouvements gazaouis ont d'ailleurs argué que «l'option de la résistance» représentait la seule option pour leur peuple «face à l'occupation et à l'agression».

Les groupes islamistes ont tenu à remercier l'Egypte pour son rôle de médiateur dans le conflit avec Israël. Le Caire est devenu au fil des ans un intermédiaire de poids pour l'obtention des cessez-le-feu entre les différents belligérants.

L'enclave gazaoui est peuplée de deux millions de Palestiniens qui vivent dans une extrême pauvreté. Suite à la victoire du Hamas aux élections législatives de 2006, Israël a imposé un blocus territorial et maritime à Gaza. Aujourd'hui, les deux organisations islamistes reçoivent de l'aide de l'Iran, qui entend notamment garder un pouvoir de nuisance aux portes d'Israël. En effet, elles reçoivent armes et argent de Téhéran et disposent de bureaux sur place.

Le Djihad islamique et Israël se sont affrontés dans un conflit de plusieurs jours en mai, faisant une cinquantaine de morts palestiniens, dont plusieurs cadres du parti. Des affrontements avaient également eu lieu entre les deux belligérants en août 2022 et mai 2021.