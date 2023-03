Coopération Russie-Chine : rencontre de Vladimir Poutine et de Xi Jinping

Ce 20 mars, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, est en Russie à l'invitation du président russe, Vladimir Poutine. Au premier jour de cette visite, les deux chefs d'Etat échangent en présence des médias.

Ce 20 mars, les présidents russes et chinois Vladimir Poutine et Xi Jinping échangent en présence des médias, au premier jour de la visite du dirigeant chinois à Moscou. Dans des articles publiés respectivement dans des médias russes et chinois, les deux chefs d'Etat ont appelé ces derniers jours à accroître leur coopération dans l'objectif d'accélérer la transition vers un monde multipolaire.