Le passage à un monde multipolaire est «irréversible», juge Xi Jinping avant de rencontrer Poutine

Dans un article publié par un journal russe, le président chinois, qui doit rencontrer Vladimir Poutine à Moscou, a appelé à accroître la coopération entre les deux pays dans l'objectif de poursuivre la transition vers un monde multipolaire.

En visite à Moscou, le président chinois Xi Jinping a appelé à poursuivre l'amélioration des relations Russie-Chine dans un article publié par le journal Rossiyskaya Gazeta ce 19 mars. Il y a également fait valoir que la transition vers un monde multipolaire, et non plus uniquement dominé par les Etats-Unis, ne pourrait être empêchée.

«Le monde d'aujourd'hui traverse de profonds changements», a estimé le dirigeant chinois dans cet article. «La tendance historique pour la paix, le développement et une coopération gagnant-gagnant ne peut être arrêtée. Les tendances dominantes pour une multipolarité du monde, pour la mondialisation économique et une plus grande démocratie dans les relations internationales est irréversible», a analysé Xi Jinping.

Le chef d'Etat, qui doit prendre part à des discussions avec son homologue russe ce 20 mars, a noté que le monde faisait face à des «défis de sécurité traditionnels et non-traditionnels», ainsi qu'à des tentatives «d'hégémonie et de domination». Face à cette situation, Xi Jinping défend une coopération à échelle mondiale : «La communauté internationale a reconnu qu'aucun pays n'est supérieur aux autres, qu'aucun mode de gouvernance n'est universel et qu'aucun pays ne devrait dicter l'ordre international. L'intérêt commun de l'humanité est un monde qui est uni et pacifique, plutôt que divisé et instable.»

«Nous pensons que, tant que toutes les parties acceptent la vision d'une sécurité commune, totale, coopérative et durable, et poursuivent sur un pied d'égalité [l'objectif d'un] dialogue et de consultations rationnels et basé sur les résultats, elles trouveront une issue raisonnable pour résoudre la crise, ainsi qu'un large chemin vers un monde de paix durable et de sécurité commune», a encore fait valoir Xi Jinping.

Le président a salué le «nouveau modèle» de relations bilatérales mis en place par la Chine et la Russie dans la dernière décennie, dont il a pris pour preuve le doublement des échanges commerciaux, qui ont atteint 190 milliards de dollars en 2022. «Nous avons œuvré à pratiquer un réel multilatéralisme, à promouvoir les valeurs communes de l'humanité et à se faire les champions de l'établissement d'un nouveau type de relations internationales», a poursuivi le chef d'Etat.

Xi Jinping a enfin appelé à accroitre encore davantage la coopération sino-russe : «Nous avons toutes les raisons de croire que la Chine et la Russie, en tant que compagnons de voyage sur la route du développement et du rajeunissement, feront de nouvelles et de plus grandes contributions à l'avancement de l'humanité.»