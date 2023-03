«La Russie et la Chine construisent des ponts», se félicite Vladimir Poutine

A l'occasion de la venue de Xi Jinping, Le président russe a livré sa vision des relations entre les deux pays dans un média chinois, saluant le renforcement d'un partenariat qui s'appuie sur une vision stratégique commune d'un monde multipolaire.

C'est dans Le Quotidien du Peuple, l'un des principaux journaux chinois, que le président russe Vladimir Poutine s'est félicité le 19 mars des progrès de la coopération bilatérale avec Pékin, à la veille du début d'une visite de plusieurs jours de Xi Jinping à Moscou.

Selon le chef d'Etat, les relations entre les deux pays ont atteint «le niveau le plus élevé de leur histoire» et «dépassent en qualité les alliances militaro-politiques de l'époque de la guerre froide», l'amitié entre les peuples russe et chinois s'illustrant par les bonnes relations entretenues par leurs deux dirigeants depuis leur première rencontre en 2010, alors que Xi Jinping n'était pas encore à la tête de l'Etat chinois. «Nous nous sommes rencontrés une quarantaine de fois et avons toujours trouvé le temps et l'occasion de nous entretenir dans le cadre de divers événements officiels ou non», précise le dirigeant russe.

Accélération du partenariat économique

D'après Vladimir Poutine, la coopération entre Moscou et Pékin revêt désormais un caractère global et s'appuie sur plusieurs piliers, à commencer par le renforcement des échanges économiques. Le dirigeant russe rappelle ainsi que les échanges bilatéraux ont doublé et estime que l'objectif de 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux que se sont fixé les deux nations, sera probablement «dépassé dès cette année au lieu de 2024». Il note aussi que la part des règlements en monnaie nationale dans les échanges mutuels continue à augmenter, «ce qui renforce encore la souveraineté de nos relations».

Et, parmi les projets conjoints à long terme, le président russe met en exergue le gazoduc russo-chinois «Force de Sibérie», qualifiant l'infrastructure longue de 3 000 kilomètres de «contrat du siècle». Vladimir Poutine salue aussi l'augmentation significative des exportations de pétrole et de charbon russes vers la Chine, tandis que des ingénieurs russes participent à la construction de nouvelles centrales nucléaires chez leur voisin, sans oublier une coopération industrielle et agricole qui s'étoffe.

La Russie et la Chine construisent des ponts

Sur le plan géopolitique, le président russe souligne que «contrairement à certains pays qui prétendent à l'hégémonie», la Russie et la Chine «construisent des ponts, au sens propre comme au sens figuré», rappelant que deux nouveaux ponts ont été érigés sur le fleuve Amour pour relier les régions frontalières des deux pays. Au-delà du symbole, la Russie et la Chine promeuvent de concert des structures multilatérales telles que l'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS) et les BRICS, des structures qui gagnent en influence en accueillant «de nouveaux partenaires et amis».

Poutine salue la «position équilibrée» de la Chine sur le conflit en Ukraine

De manière générale, et comme l'avaient déjà affirmé à plusieurs reprises les diplomaties des deux pays, Moscou et Pékin visent «l'élaboration d'un ordre mondial multipolaire plus juste», alors le paysage géopolitique «change radicalement». Visant les Etats-Unis, dont la politique «devient de plus en plus féroce et agressive», Vladimir Poutine rappelle que la Russie a été qualifiée de «menace immédiate» et la Chine de «concurrent stratégique» par le département d'Etat, ce qui ne peut que favoriser leur rapprochement face à l'Occident.

Ce rapprochement est d'autant plus favorisé par la position de la Chine sur le conflit ukrainien, que Vladimir Poutine juge «équilibrée». Il salue d'ailleurs le plan de paix proposé par Pékin en février 2023 comme «une contribution significative au règlement de la crise», et réaffirme que la Russie reste ouverte à «une résolution politique et diplomatique» du conflit.

Mais, selon le président russe, la crise ukrainienne, «provoquée et entretenue avec diligence par l'Occident», n'est que la manifestation la plus frappante de la volonté de ce dernier «de conserver sa domination internationale et de préserver l'ordre mondial unipolaire». Il est d'après lui «clair comme de l'eau de roche» que l'OTAN s'efforce, au-delà de l'Europe, d'étendre ses activités à la région Asie-Pacifique, en allusion au partenariat Aukus regroupant les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, directement dirigé contre Pékin. Pour Vladimir Poutine, ces projets visent à «diviser l'espace eurasien» au moyen de blocs militaires qui ne visent qu'à entraver le développement de la Russie et de la Chine.

«Cela ne marchera pas», assure le dirigeant russe, mettant à l'inverse en exergue les relations entre la Russie et la Chine comme une «pierre angulaire» de la stabilité régionale et mondiale.