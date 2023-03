Vladimir Poutine à Sébastopol pour le neuvième anniversaire du rattachement de la Crimée à la Russie

La Fédération de Russie fêtait, ce 18 mars, le neuvième anniversaire du rattachement à son territoire de la Crimée, contesté par Kiev et ses alliés. A cette occasion, le président russe a effectué un déplacement surprise dans la péninsule.

Vladimir Poutine a réalisé une visite surprise en Crimée, ce 18 mars, pour le neuvième anniversaire du rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. En particulier, le chef d'Etat a visité le parc historique et archéologique de Chersonèse de Tauride, à Sébastopol.

«Accompagné du gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojaïev, et du métropolite Tikhon (Chevkounov) de Pskov et Porkhov, président du Conseil patriarcal de la culture, le président russe a visité le centre pour enfants «Korsoun», une filiale du camp de vacances d’Artek, et le centre d’art et d’esthétique pour enfants», rapporte notamment le Kremlin dans un communiqué. La création de ce parc historique et archéologique, portant sur le thème de l'unité de la nation et de l'Etat russe, a été réalisée en vertu d'un ordre présidentiel datant de mars 2019.

Pour rappel, la péninsule ukrainienne de Crimée a rejoint la Fédération de Russie en 2014, après référendum d'autodétermination – dénoncé comme «illégal» par Kiev et les Occidentaux. L'Ukraine considère toujours cette région comme sienne et dénonce, de même que ses alliés occidentaux, une annexion.