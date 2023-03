La Fédération internationale d'escrime s'apprêterait à réintégrer les Russes et les Biélorusses

Selon une fédération nationale citée par l'AFP, la FIE s'est prononcée en faveur d'un retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions, à partir d'avril et sous réserve d'éventuelles décisions contraires du CIO.

La Fédération internationale d'escrime (FIE) s'est prononcée ce 10 mars en faveur d'un retour des athlètes russes et biélorusses en compétition, a appris l'AFP auprès d'une fédération nationale ayant participé au congrès extraordinaire de la FIE.

La décision de la FIE concerne les épreuves individuelles et par équipe et sera effective à partir d'avril 2023 «sous réserve d'éventuelles recommandations/décisions futures du CIO» (Comité International Olympique), a précisé cette source qui ne souhaite pas être identifiée.

L'escrime deviendrait ainsi le premier sport à réintégrer les athlètes en provenance de Russie et de Biélorussie, un an après leur exclusion en raison de la guerre en Ukraine.

Les membres de la FIE, réunis en congrès extraordinaire à Lausanne ce 10 mars, ont voté à environ 65% pour le retour en compétition des athlètes, équipes et officiels russes et biélorusses, a appris l'AFP de même source. Avant ce vote, la Fédération ukrainienne d'escrime aurait formulé une demande pour exclure de l'ordre du jour le sujet de la réintégration des athlètes russes et biélorusses, mais sa requête n'aurait pas recueilli les suffrages nécessaires parmi les 136 votants.

L'instance internationale a dû se positionner en raison de l'imminence du début de la phase qualificative pour les JO de Paris, qui débute en avril 2023 et s'étalera jusqu'au printemps 2024. Les tireurs russes, parmi les meilleurs de l'escrime mondiale, avaient décroché trois médailles d'or lors des JO de Tokyo, alors qu'ils concouraient sous la bannière du comité olympique russe.