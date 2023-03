De nombreuses banques européennes plongent en Bourse, plombées par le secteur bancaire américain

Plusieurs banques du Vieux continent, notamment françaises et allemandes, ont vu le cours de leurs actions dévisser dans la matinée en raison d'inquiétudes au sein du secteur bancaire américain autour de la SVB Financial Group.

Un vent de panique est-il en train de souffler sur les secteurs bancaires américains et européens ? S'il est encore trop tôt pour le dire, les difficultés rencontrées par la banque californienne SVB Financial Group semblent largement se répercuter en Europe dans la matinée du 10 mars.

Ainsi, en France, la grande majorité des banques traverse des turbulences. L'action Société générale perdait 5,37% à 9h50 à la Bourse de Paris, celle de BNP Paribas 4,73% et celle du Crédit agricole 3,22%.

Outre-Rhin, le titre Deutsche bank perdait 7,90% à 9h55 à la Bourse de Francfort et celui de Commerzbank 4,57%.

Les banques suisses semblent également touchées, le cours de l'action UBS perdant par exemple 4,41% à 10h à la Bourse de Zurich et celle du Crédit suisse 3,93%.

A la Bourse de Londres, le titre Barclays chutait de 6,76% à 10h05 et à celle de Milan, les actions d'Intesa Sanpaolo et Unicredit perdaient respectivement 3,36% et 2,86%.

La banque américaine SVB Financial Group en cause

Le secteur bancaire européen a, semble-t-il, fait les frais de la situation de la banque américaine SVB Financial Group, qui a annoncé le 8 mars une augmentation de ses liquidités de 2,25 milliards de dollars pour faire face à un mauvais bilan, fragilisé par d'importants retraits de clients, faisant ainsi peser un risque de ruée bancaire.

De plus, SVB Financial Group semble avoir, dans la précipitation, cédé un portefeuille de 21 milliards de dollars d'actifs financiers, entraînant une perte nette de 1,8 milliard de dollars pour l'établissement.

Les banques américaines ont elles aussi eu à rencontrer des difficultés sur les marchés financiers. A Wall Street, le 9 mars, l'action de Bank of America chutait de 6,20%, celle de Wells Fargo de 6,18%, celle de Citygroup de 4,10% et celle de Goldman Sachs de 2,06%.

En Asie, plusieurs banques ont également été touchées, comme à la Bourse de Tokyo ou Mitsubishi UFJ Financial Group a subi une perte de 6,12% de la valeur de son action et Nomura Holdings de 3,57%. En Chine, Bank of China a cédé 1,35% à la Bourse de Shanghaï et China construction bank 1,21%.

Les bourses mondiales touchées

Mais ce vent de panique, contrôlé pour le moment, semble également s'être répandu au delà du secteur bancaire. Ainsi, la Bourse de Paris perdait 1,75% à 10h35, celle de Londres 0,38%, celle de Francfort 1,68%, et celle de Milan 1,74%.

La Bourse de Tokyo avait elle clôturé la séance en recul de 1,67%, celle de Shangaï de 1,40% et celle de Hong-Kong de 3,04%.

La Bourse de New York avait également terminé en baisse la séance du 9 mars, le Dow Jones perdant 1,66%, le Nasdaq 2,05% et le S&P 500 1,85%.