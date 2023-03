10e anniversaire de la mort de Chavez : des milliers de personnes lui rendent hommage à Caracas

Pour les dix ans de la mort de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez, des milliers de personnes lui ont rendu hommage au Cuartel de la Montana, sorte de sanctuaire où repose son corps.

Des milliers de personnes se sont rendues le 5 mars au Cuartel de la Montana, dans l'ouest de Caracas, pour visiter le mausolée abritant la dépouille de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez, à l'occasion du dixième anniversaire de sa mort.

Ce lieu avait servi de base au leader vénézuélien lors de sa tentative ratée de coup d'Etat en 1992, qui l'avait rendu célèbre.

«Je suis venue aujourd'hui avec un petit cœur parce que l'amour que nous ressentons pour le président Chavez est si grand que je crois que notre président n'est jamais mort. Je crois qu'il est la meilleure chose que la Terre nous ait donnée. Un homme qui nous a fait sortir de l'ignorance, qui nous a appris que nous avions des droits», a ainsi témoigné à l'agence Ruptly Aide Benner, une chaviste venue lui rendre hommage.

Plusieurs chefs d'Etat participent aux commémorations

Le président du Nicaragua Daniel Ortega, le président de la Bolivie Luis Arce et le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Ralph Gonsalves se sont rendus au Venezuela pour prendre part à ces commémorations. Les anciens présidents de Cuba, Raul Castro, de Bolivie, Evo Morales, d'Equateur, Rafael Correa et du Honduras, Manuel Zelaya, étaient également présents dans la capitale vénézuélienne.

«C'est le jour du passage à l'immortalité du commandant Hugo Chavez, aujourd'hui plus que jamais nous devons unir nos forces [...] pour continuer à mener la bataille pour la liberté de nos peuples», a déclaré Daniel Ortega à la télévision publique vénézuélienne.

D'inspiration socialiste, Chavez a dirigé le Venezuela de 1999 jusqu'à sa mort le 5 mars 2013. Pendant cette période, il a entretenu des relations étroites avec les dirigeants de gauche d'Amérique latine. Le 3 mars, le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui a succédé à Hugo Chavez, a commémoré «dix ans de bataille» et de «victoire» de son gouvernement contre «l'impérialisme». «Dix ans plus tard, nous pouvons vous dire que nous sommes ici entiers, victorieux et prêts à poursuivre la bataille pour le reste du XXIe siècle», a déclaré le chef de l'Etat.