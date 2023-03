Pour les 10 ans de la mort d'Hugo Chavez, le président cubain Raul Castro se rend au Venezuela

L'ex-dirigeant cubain Raul Castro est arrivé à Caracas, à la tête d'une importante délégation, pour honorer la mémoire de l'ancien président vénézuelien Hugo Chavez, dix ans après sa mort.

Le 4 mars dans l'après-midi, l'ex-dirigeant cubain Raul Castro est arrivé à Caracas, à la tête d'une importante délégation, pour honorer la mémoire de l'ancien président vénézuelien Hugo Chavez, dix ans après sa mort.

«Le général d'armée Raul Castro Ruz, s'est rendu samedi après-midi dans la République amie bolivarienne du Venezuela pour participer à la "Rencontre mondiale pour la vigueur de la pensée bolivarienne du commandant Hugo Chavez Frias au XXe siècle"», rapporte sur son site internet le quotidien public cubain Granma.

Raul Castro, 91 ans, est notamment accompagné par le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz, le commandant Ramiro Valdés et le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez. Les ministres de la Santé, José Angel Portal Miranda, et de l'Energie et des mines, Vicente de la O Levy, font également partie de la délégation.

«Une délégation cubaine de haut niveau, présidée par le dirigeant historique de la révolution, Raul Castro, est arrivée aujourd'hui au Venezuela pour rendre hommage au commandant Hugo Chavez (1954-2013) dix ans après sa disparition physique», a écrit le Parti communiste cubain (PCC) sur Twitter.

Hugo Chavez, dirigeant de la «révolution bolivarienne», a présidé le Venezuela de 1999 jusqu'à sa mort, annoncée le 5 mars 2013. Il avait lutté pendant deux ans contre un cancer et reçu la plupart de ses traitements à Cuba.

Le 3 mars, le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui a succédé à Hugo Chavez, a commémoré «10 ans de bataille» et de «victoire» de son gouvernement contre «l'impérialisme». «Dix ans plus tard, nous pouvons vous dire que nous sommes ici entiers, victorieux et prêts à poursuivre la bataille pour le reste du 21e siècle», a déclaré le chef de l'Etat.