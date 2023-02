Un vaisseau de secours russe arrivé à la Station spatiale internationale

Un vaisseau russe Soyouz s'est amarré à la Station spatiale internationale afin de servir, en septembre prochain, de véhicule pour le retour sur Terre de deux cosmonautes russes et d'un astronaute américain, dont le vaisseau initial a été endommagé.

Le vaisseau de secours MS-23 avait décollé le matin du 24 février depuis le Kazakhstan, sans personne à bord, et a atteint la station spatiale après un voyage d'environ deux jours, selon une retransmission vidéo en direct de la Nasa.

L'Américain Frank Rubio ainsi que les Russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline, avaient décollé fin septembre 2022 avec le Soyouz MS-22. Mais en décembre, ce vaisseau a subi une fuite spectaculaire alors qu'il était amarré à l'ISS, due selon Moscou à l'impact d'une micrométéorite.

L'agence spatiale russe a donc décidé qu'il ne pourrait plus être utilisé qu'en cas d'urgence, et a choisi d'envoyer en remplacement le vaisseau MS-23.

La mission des trois membres d'équipage a été prolongée jusqu'à septembre, et ils repartiront donc à bord de ce vaisseau de remplacement après avoir passé environ un an dans l'espace.

Le vaisseau MS-22 endommagé doit lui être désamarré de l'ISS et revenir sur Terre à vide, a priori à la fin du mois prochain.

Outre les trois membres d'équipage venus à bord du Soyouz, l'ISS compte actuellement quatre autres passagers, arrivés avec un vaisseau de SpaceX et membres de la mission appelée Crew-5. Ils doivent être rejoints la semaine prochaine par Crew-6, qui comprend deux Américains, un Emirati et un Russe, et dont le décollage est prévu dans la nuit du 26 au 27 février depuis la Floride, aux Etats-Unis.

Après une passation de quelques jours, Crew-5 redescendra sur Terre.