La Turquie de nouveau frappée par un séisme de magnitude 6,4

Un séisme de magnitude 6,4 a eu lieu en Turquie deux semaines après le premier sinistre qui a coûté la vie à plus de 41 000 personnes dans le pays et plusieurs milliers en Syrie.

Un séisme d'une magnitude de 6,4 a été enregistré le 20 février au soir dans la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 41 000 morts en Turquie, a rapporté l'agence turque de secours Afad.

Des images publiées sur les réseaux sociaux immédiatement après cette nouvelle secousse montrent la panique de la population à l'aéroport d'Hatay.

Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem anında Hatay Havalimanı'nda yaşanan panik anları. pic.twitter.com/crBffb0BJw — Haber (@Haber) February 20, 2023

La secousse dont l'épicentre était situé dans la localité de Defne, selon l'Afad, est survenue à 20h04 (17h04 GMT) et a été très violemment ressentie par les équipes de l'AFP à Antakya et à Adana, 200 km plus au nord.

Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi https://t.co/SqXwBL9ylypic.twitter.com/jSiQVp7wEo — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023

Selon un journaliste de l'AFP sur place, la secousse a suscité un mouvement de panique parmi la population déjà durement éprouvée, et a soulevé d'importants nuages de poussière dans la ville en ruines.

Il a vu et entendu s'écrouler plusieurs pans de murs d'immeubles déjà très endommagés et plusieurs personnes, apparemment blessées, appeler au secours.

Selon l'Afad, plus de 6 000 répliques ont été enregistrées depuis le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a dévasté le sud de la Turquie et la Syrie.