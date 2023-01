L'Iran a reçu des messages par l'intermédiaire du Qatar pour relancer le dossier nucléaire

L'Iran a reçu via le Qatar des messages de la part des pays impliqués dans les négociations sur le dossier nucléaire, a annoncé le 29 janvier son chef de la diplomatie Hossein Amir-Abdollahian en accueillant son homologue qatari.

«Aujourd'hui, nous avons reçu des messages des autres parties membres de l'accord sur le nucléaire par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères du Qatar», a annoncé le 29 janvier le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian au cours d'une conférence conjointe à Téhéran avec son homologue qatari Mohammed ben Abderrahmane Al Thani.

Le diplomate iranien n'a fourni aucun détail sur la teneur des messages, mais a salué les efforts engagés par le Qatar pour relancer les négociations sur le nucléaire suspendues depuis plusieurs mois. «Le Qatar tente de ramener toutes les parties prenantes à l'accord sur le nucléaire à leurs engagements», a-t-il déclaré.

Les négociations au point mort

L'Iran et les grandes puissances ont lancé en avril 2021 à Vienne des pourparlers visant à ressusciter l'accord sur le programme nucléaire iranien de 2015 après le retrait unilatéral en 2018 des Etats-Unis. Mais sans enregistrer de progrès notables.

L'accord garantit le caractère civil du programme nucléaire de l'Iran, accusé malgré ses démentis de chercher à se doter de l'arme atomique.

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a annoncé son intention de se rendre en Iran en février pour des discussions «indispensables» visant à amener Téhéran à reprendre la coopération sur ses activités nucléaires.

Le 28 janvier au soir, un site militaire dans le centre de l'Iran a été la cible d'une attaque de drones, qui présente, selon l'AFP, des similarités avec des opérations clandestines ayant visé des installations nucléaires ces dernières années. De son côté, le ministère iranien de la Défense a annoncé avoir repoussé une attaque menée par des drones contre «l'un des complexes d'équipements du ministère de la Défense»

Par ailleurs, Hossein Amir-Abdollahian a dénoncé une nouvelle fois «le rôle non constructif» des Etats-Unis et de trois pays européens – Allemagne, France et Grande-Bretagne – dans les «émeutes», allusion au mouvement de contestation déclenché en Iran par la mort en détention de la jeune Iranienne Mahsa Amini en septembre.