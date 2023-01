La Russie mène des exercices dans la région de Moscou pour «repousser des attaques aériennes»

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a fait savoir que ses troupes avaient procédé à un «entraînement» dans la région de Moscou, à l'aide de systèmes S-300, afin de «repousser des attaques aériennes visant d’importants sites».

Le ministère russe de la Défense a annoncé le 21 janvier sur son site internet avoir procédé à des exercices militaires dans la région de Moscou visant à «repousser des attaques aériennes».

«Un entraînement avec le personnel de la brigade antiaérienne du district militaire de l’Ouest pour repousser des attaques aériennes visant d’importants sites militaires, industriels et administratifs a eu lieu dans la région de Moscou», a fait valoir le service de presse du district militaire de l’Ouest dans un communiqué.

Il a ajouté que des systèmes de missiles antiaériens S-300 avaient été utilisés afin de repousser une attaque d'un groupe contre une colonne de véhicules. «Les équipes de la batterie ont déployé les systèmes dans un état de disponibilité opérationnelle. Lorsque des cibles imitant des avions et des missiles balistiques ont été détectées, les équipes de défense anti-aérienne ont procédé à des tirs d’imitation», a expliqué la défense russe.

Si le ministère n'a pas précisé la date exacte des exercices, il a toutefois fait savoir que plus de 150 militaires et 30 pièces d'armes, d'équipements militaires et spéciaux avaient participé à l'opération.

Depuis le début du conflit en Ukraine, en février 2022, le pays dirigé par Volodymyr Zelensky a procédé à plusieurs frappes sur le territoire russe, comme par exemple dans la région de Belgorod.

Pour rappel : la Russie mène depuis le 24 février 2022 une opération militaire en Ukraine, que Kiev et ses alliés dénoncent comme une guerre d'invasion ne répondant à aucune provocation. Les autorités russes font quant à elles valoir la nécessité de protéger les populations du Donbass, dont les autorités locales sont en conflit avec Kiev depuis 2014 à la suite du coup d'Etat de Maïdan. Moscou a également déclaré vouloir «dénazifier» et démilitariser l'Ukraine.